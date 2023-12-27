Студента, устроившего бойню в Праге, подозревают еще в одном жутком двойном убийстве

Студента, устроившего бойню на философском факультете Карлова университета в Праге, подозревают еще в одном двойном убийстве, передает 27 декабря РИА Новости со ссылкой на чешскую полицию.



Напомним, 21 декабря 24-летний студент философского факультета университета Давид Козак открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях и по людям, проходившим под окнами, а затем покончил с собой. В течение пяти минут он произвел минимум 13 выстрелов. По данным полиции, за несколько часов до нападения Козак убил своего отца.

