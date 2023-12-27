Студента, устроившего бойню в Праге, подозревают еще в одном жутком двойном убийстве

Студента, устроившего бойню на философском факультете Карлова университета в Праге, подозревают еще в одном двойном убийстве, передает 27 декабря РИА Новости со ссылкой на чешскую полицию.
Напомним, 21 декабря
Как сообщили чешские правоохранители, в доме стрелка нашли письмо, в котором Давид признается еще и в двойном убийстве в Клановицком парке на окраине Праги.
«Текст документа сейчас опубликовать нельзя в связи с происходящим расследованием событий», — прокомментировали в полиции.
Ранее сообщалось, что 15 декабря в Клановицком парке были найдены застреленными