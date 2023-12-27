    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, сев

    752мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.71eur101.35

    Студента, устроившего бойню в Праге, подозревают еще в одном жутком двойном убийстве

    1471
    2 комментария

    Студента, устроившего бойню на философском факультете Карлова университета в Праге, подозревают еще в одном двойном убийстве, передает 27 декабря РИА Новости со ссылкой на чешскую полицию.

    Напомним, 21 декабря 24-летний студент философского факультета университета Давид Козак открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях и по людям, проходившим под окнами, а затем покончил с собой. В течение пяти минут он произвел минимум 13 выстрелов. По данным полиции, за несколько часов до нападения Козак убил своего отца.

    Как сообщили чешские правоохранители, в доме стрелка нашли письмо, в котором Давид признается еще и в двойном убийстве в Клановицком парке на окраине Праги.

    «Текст документа сейчас опубликовать нельзя в связи с происходящим расследованием событий», — прокомментировали в полиции.

    Ранее сообщалось, что 15 декабря в Клановицком парке были найдены застреленными 32-летний мужчина и его двухмесячная дочка в детской коляске.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    Стрельба в Праге
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close