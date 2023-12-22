Стрельба в университете в Праге: новые данные о погибших. До этого студент мог убить отца

В результате стрельбы в Карловом университете в Праге, по уточненным данным полиции, погибли 14 человек. Ранения получили 25 человек, десять из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам глава полиции Чехии Мартин Вондрашек.



Власти Чехии объявили субботу, 23 декабря, днем траура по погибшим.

21 декабря 24-летний студент философского факультета университета Давид Козак открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях и по людям, проходившим под окнами университета, а затем покончил с собой. В течение пяти минут он произвел минимум 13 выстрелов. По данным полиции, он тщательно готовил свою акцию, использовал самозарядную винтовку. По данным издания Seznam Spravy, он имел разрешения на владение несколькими видами оружия. Правоохранители подозревают, что за несколько часов до нападения Козак убил своего отца, после чего отправился в Прагу, передаёт ТАСС. Власти не усматривают связи с терроризмом.