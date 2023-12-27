Троих подростков отправили под домашний арест после нападения на курьера в Петербурге

Московский районный суд Петербурга отправил под домашний арест троих подростков, которых обвиняют в хулиганстве. По данным следствия, они толпой напали на курьера. Об избрании меры пресечения сообщила объединенная пресс-служба городских судов 27 декабря.



Инцидент произошел 24 декабря и попал на камеры видеонаблюдения. 26-летний приезжий из Таджикистана решил передохнуть и поставил сумку с товаром на скамейку. Тогда на него со спины налетел подросток. Он бил курьера ногами по голове. После этого двое распылили ему в лицо газ из баллончиков, а четвертый снимал все это на видео.