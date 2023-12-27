Троих подростков отправили под домашний арест после нападения на курьера в Петербурге

Московский районный суд Петербурга отправил под домашний арест троих подростков, которых обвиняют в хулиганстве. По данным следствия, они толпой напали на курьера. Об избрании меры пресечения сообщила объединенная пресс-служба городских судов 27 декабря.
Инцидент произошел 24 декабря и попал на камеры видеонаблюдения. 26-летний приезжий из Таджикистана решил передохнуть и поставил сумку с товаром на скамейку. Тогда на него со спины налетел подросток. Он бил курьера ногами по голове. После этого двое распылили ему в лицо газ из баллончиков, а четвертый снимал все это на видео.
Полиция задержала предполагаемых злоумышленников на следующий день. По информации «Фонтанки», все они живут в Купчино. Младшему 14 лет, ещё двоим по 15 лет. Старшие учатся в 7-м и 8-м классах одной школы, куда за ними и пришли оперативники уголовного розыска — как раз в день рождения одного из школьников. Обвинение в хулиганстве предъявлено троим. Четвёртый подросток, снимавший нападение на видео, судя по всему, остался в статусе свидетеля.
По решению суда фигуранты пробудут под домашним арестом до 23 февраля 2024 года.