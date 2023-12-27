Цену повышали 26 раз. Комплекс по обслуживанию транспорта «Почты России» в Петербурге продан за 233 млн рублей

Комплекс по обслуживанию автотранспорта «Почты России» на улице Седова в Невском районе Петербурга продан с торгов с 50% превышением начальной стоимости. Об этом сообщили на сайте Российского аукционного дома в среду, 27 декабря.



Торги состоялись 25 числа на федеральной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online. По их итогам было продано непрофильное имущество компании — бывший комплекс по обслуживанию автотранспорта по адресу: улица Седова, дом 3. В состав лота входит комплекс из трех зданий общей площадью 5,2 тыс. кв.м и земельный участок площадью 0,9 га.

