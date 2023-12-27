Цену повышали 26 раз. Комплекс по обслуживанию транспорта «Почты России» в Петербурге продан за 233 млн рублей

Комплекс по обслуживанию автотранспорта «Почты России» на улице Седова в Невском районе Петербурга продан с торгов с 50% превышением начальной стоимости. Об этом сообщили на сайте Российского аукционного дома в среду, 27 декабря.
Торги состоялись 25 числа на федеральной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online. По их итогам было продано непрофильное имущество компании — бывший комплекс по обслуживанию автотранспорта по адресу: улица Седова, дом 3. В состав лота входит комплекс из трех зданий общей площадью 5,2 тыс. кв.м и земельный участок площадью 0,9 га.
К аукциону было допущено 4 претендента. Начальная цена в ходе торгов поднималась 26 раз, в результате чего стоимость лота выросла наполовину. Победитель (физическое лицо) предложил за лот наивысшую цену — 233,31 млн рублей при начальной цене — 153,5 млн рублей.
Накануне, 26 декабря, Федеральное казначейство и АО «Почта России» договорились о создании «дорожной карты», которая должна привести к повышению финансовой эффективности.
В сентябре финансовые проблемы «Почты России» привлекли внимание председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко — настолько, что возникшей «финансовой дырой» она возмутилась публично. «Фонтанка» рассказывала, о чем именно говорила председатель Совфеда.