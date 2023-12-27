Блогер Хилми Форкс получил три года колонии за распространение порнографии

В Москве суд огласил приговор в отношении треш-блогера Хилми Форкса. Он получил три года колонии по делу о распространении порнографии. Об этом сообщает столичная прокуратура 27 декабря.
Настоящее имя Форкса — Хильми Олейник. Полиция задержала 29-летнего блогера в Подольске в конце ноября. Силовики заинтересовались известным трансгендером после откровенных роликов, которые он публиковал в своем канале.
Суд признал Олейника виновным в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов в интернете (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ) и приговорил его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Блогера взяли под стражу в зале суда.
Добавим, что это не первое дело Форкса. В начале 2023 года в отношении треш-блогера возбудили административное дело о гей-пропаганде. А в начале сентября его задержали в Петербурге по заявлению матери одной из его фанаток, однако отпустили спустя два дня. В отношении блогера составили протокол о мелком хулиганстве.