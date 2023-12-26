Подробности атаки на Феодосию: всё пожары потушили, пострадавших оказалось больше

Пострадавших в результате атаки на Феодосию 26 декабря больше, чем сообщалось изначально. Замначальника главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал, что раненых четверо.



«На данный момент пять человек пострадали, из них один погиб», — сказал Скуртул.



В городе было несколько пожаров, они локализованы и ликвидированы. Работали 250 спасателей и 50 единиц техники.



«На данный момент ситуация находится под контролем, работают межведомственные группы по учету ущерба, который был нанесен близлежащим многоквартирным жилым домам. Всего работает 20 межведомственных групп», — добавил Скуртул.

