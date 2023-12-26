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    Подробности атаки на Феодосию: всё пожары потушили, пострадавших оказалось больше

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    Пострадавших в результате атаки на Феодосию 26 декабря больше, чем сообщалось изначально. Замначальника главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал, что раненых четверо.

    «На данный момент пять человек пострадали, из них один погиб», — сказал Скуртул.

    В городе было несколько пожаров, они локализованы и ликвидированы. Работали 250 спасателей и 50 единиц техники.

    «На данный момент ситуация находится под контролем, работают межведомственные группы по учету ущерба, который был нанесен близлежащим многоквартирным жилым домам. Всего работает 20 межведомственных групп», — добавил Скуртул.

    В результате ночной атаки ВСУ в Феодосии в районе порта произошла детонация и возник пожар, сообщает РИА Новости. Жителей нескольких домов эвакуировали в пункты временного размещения или к родственникам. Утром глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что ранены два человека, один погиб. Кроме того, получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск».

    Утром перекрывали движение на улицах Десантников и Красноармейской, что рядом с портом. К полудню движение восстановили, сообщил телеграм-канал правительства республики.

    Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил, что гражданам, которые снимают на видео вражеские атаки и выкладывают в интернет, грозит ответственность вплоть до уголовной. Все авторы ночных видео, по его словам, уже установлены.

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