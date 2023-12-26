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    «Не повод скакать на своих балконах в трусах». Все, кто выложил ночные видео из Крыма, установлены

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    Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил об ответственности за съёмку вражеских атак и их последствий.

    Ночью 26 декабря в результате атаки в Феодосии погиб один человек, пострадали двое, был повреждён большой десантный корабль. В 4:18, когда никакой официальной информации ещё не было, Крючков в своём телеграм-канале попросил подписчиков не выкладывать видео и фото. В некоторых соцсетях всё-таки появились кадры, сделанные местными жителями. В 10:25 Крючков написал новое сообщение, в котором напомнил, что сейчас идут боевые действия и враг периодически наносит удары по Крыму, бывают «прилеты и попадания».

    «Однако это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в Сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки — объективный контроль», — подчеркнул чиновник.

    Он заверил, что все граждане, выложившие видео в Сети, уже установлены, «проводится работа специальных служб». Публикация таких видеозаписей может повлечь уголовное наказание, подчеркнул он.

    «Благодарю коллег-журналистов, которые этой ночью удержались от кровавого хайпа и дождались официальных сообщений», — добавил Крючков.

    Ночью глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о «вражеской атаке в районе Феодосии»: «Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован». Утром он рассказал о погибшем, пострадавших и о повреждении зданий. Правительство республики в своём телеграм-канале информирует, что по вопросам, связанным с нанесением ущерба имуществу, можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номерам: 15-50; 8 (36562) 3-09-00 или 8 (978) 791-22-57.

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