В результате атаки в Феодосии есть погибший и раненые, повреждён большой десантный корабль

В результате вражеской атаки ночью 26 декабря в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его словам, повреждения получили шесть зданий. В них, в основном, выбиты окна. Людей эвакуировали. Шестеро находятся в пунктах временного размещения, остальные — у родных и знакомых.

По данным Минобороны, в ходе отражения удара ВСУ повреждён большой десантный корабль «Новочеркасск». Во время противовоздушного боя средства ПВО уничтожили два украинских Су-24, которые осуществляли пуск ракет.