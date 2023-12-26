    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    2 м/с, с-з

    740мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.97eur101.58

    В результате атаки в Феодосии есть погибший и раненые, повреждён большой десантный корабль

    1033
    обсудить

    В результате вражеской атаки ночью 26 декабря в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

    По его словам, повреждения получили шесть зданий. В них, в основном, выбиты окна. Людей эвакуировали. Шестеро находятся в пунктах временного размещения, остальные — у родных и знакомых.

    По данным Минобороны, в ходе отражения удара ВСУ повреждён большой десантный корабль «Новочеркасск». Во время противовоздушного боя средства ПВО уничтожили два украинских Су-24, которые осуществляли пуск ракет.

    «Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет», — написал Аксенов.

    Новость дополняется.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close