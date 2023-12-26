Атака на Феодосию: порт оцеплен, пожар локализован, детонация прекратилась

Глава Крыма Сергей Аксенов ночью 26 декабря в своём телеграм-канале сообщил о «вражеской атаке в районе Феодосии».
В 4:16 он написал: «Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован».
Все профильные службы работают на месте. Из нескольких домов придётся расселять жильцов.
«Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — подчеркнул Аксёнов.
В 2:31 в телеграм-канале Крымского моста появилась информация о том, что движение автотранспорта по мосту временно перекрыто. К 3:42 оно возобновилось.
MSK1.RU пишет, что около 2:50 местные жители в соцсетях начали сообщать о взрывах в районе Феодосиии, затем в районе порта слышались хлопки и разгорался пожар. В телеграм-канале «ЧП Феодосия» рассказывали о падающих с неба осколках и о выбитых окнах в домах вокруг порта.