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    «Колоссальная летальность»: Роспотребнадзор назвал самые опасные осложнения после гриппа

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    Заболевание гриппом чревато развитием серьезных осложнений, которые могут быть опасны для жизни, рассказали в петербургском Роспотребнадзоре.

    Как заявили 26 декабря в ведомстве, осложнения могут затронуть любой орган или систему организма. В первую очередь страдает дыхательная система: возникают пневмония, трахеит, бронхит, нередко к ним присоединяется воспаление ЛОР-органов, например, отит и синусит.

    Пневмония — первая причина смертельных исходов при гриппе. У неё колоссальная летальность — до 40%, даже при проведении своевременного квалифицированного лечения. Кроме того, под угрозой сердечно-сосудистая система — может быть миокардит и перикардит. Страдает и нервная система — может развиться менингит, менингоэнцефалит, энцефалит. Под ударом и мочеполовая система — ей грозит гломерулонефрит. Кроме того, поражение центральной нервной системы при гриппе проявляется менингеальным синдромом, спутанным сознанием, головной болью и рвотой. В ведомстве рекомендуют не заниматься самолечением. Это может быть не только неэффективно, но и опасно.

    Заболеваемость гриппом продолжает расти по всей России. Среди всех болеющих ОРВИ он почти у каждого третьего. Особенно громким стал случай выявления гриппа А у детей, ехавших в поезде Тюмень — Адлер, одна девочка скончалась.

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