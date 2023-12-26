«Колоссальная летальность»: Роспотребнадзор назвал самые опасные осложнения после гриппа

Заболевание гриппом чревато развитием серьезных осложнений, которые могут быть опасны для жизни, рассказали в петербургском Роспотребнадзоре.



Как заявили 26 декабря в ведомстве, осложнения могут затронуть любой орган или систему организма. В первую очередь страдает дыхательная система: возникают пневмония, трахеит, бронхит, нередко к ним присоединяется воспаление ЛОР-органов, например, отит и синусит.



Пневмония — первая причина смертельных исходов при гриппе. У неё колоссальная летальность — до 40%, даже при проведении своевременного квалифицированного лечения. Кроме того, под угрозой сердечно-сосудистая система — может быть миокардит и перикардит. Страдает и нервная система — может развиться менингит, менингоэнцефалит, энцефалит. Под ударом и мочеполовая система — ей грозит гломерулонефрит. Кроме того, поражение центральной нервной системы при гриппе проявляется менингеальным синдромом, спутанным сознанием, головной болью и рвотой. В ведомстве рекомендуют не заниматься самолечением. Это может быть не только неэффективно, но и опасно.

