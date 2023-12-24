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    У детей с поезда Тюмень — Адлер выявили грипп и ОРВИ

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    Среди детей, которые возвращались в ЛНР из лагеря в Тюмени, у 55 детей выявили грипп А. Об этом 24 декабря в своем официальном телеграм-канале сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

    Глава Минздрава ЛНР сослалась на информацию от коллег из саратовского регионального Министерства здравоохранения.

    «На сегодняшнее утро из числа находящихся 111 наших детей из Краснодонского района заболевших 89, из них у 55 детей выставлен диагноз — «грипп А», у 34 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция», — написала Пащенко. Кроме того, РНК вируса гриппа А нашли и у одного из сопровождающих.

    Глава луганского ведомства добавила, что состояние всех детей удовлетворительное. Остальные дети и 10 сопровождающих взрослых здоровы.

    Министр добавила, что накануне 12 детей передали родителям и законным представителям, так как семьи отказались от лечения в стационаре.

    Группа из 137 человек (126 детей и 11 взрослых) возвращалась поездом Тюмень — Адлер. Группу сняли с поезда 21 декабря и отправили в больницу после того, как у нескольких детей диагностировали повышенную температуру.

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