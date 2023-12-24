У детей с поезда Тюмень — Адлер выявили грипп и ОРВИ

Среди детей, которые возвращались в ЛНР из лагеря в Тюмени, у 55 детей выявили грипп А . Об этом 24 декабря в своем официальном телеграм-канале сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.



Глава Минздрава ЛНР сослалась на информацию от коллег из саратовского регионального Министерства здравоохранения.

