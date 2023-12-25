«Простой в итоге отменен». Пока у «Адмиралтейских верфей» нет работы, их корабелы строят для других

Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пока на «Северной верфи» в присутствии президента Путина поднимали флаги на трех военных кораблях, «Адмиралтейских верфях», раскраивали металл для нового научно-экспедиционного судна «Иван Фролов» — большой шаг для предприятия, где пару недель назад всех отправили в простой. К 25 декабря работяг распределили по дружественным верфям, а вот генеральный директор Андрей Веселов работу потерял.





«Не имеет аналогов в мире»

Многофункциональное судно «Иван Фролов» способно быть и ледоколом, и сухогрузом, и танкером, и пассажирским лайнером. Оно предназначено для работы с научно-исследовательской антарктической экспедицией.



— Судно способно нести на борту, помимо научного оборудования, 2,5 тысячи тонн генерального груза для обеспечения жизнедеятельности полярников в Антарктиде, которые находятся там круглогодично. Оно берет на борт 170 пассажиров, 70 членов экипажа. Судно не имеет аналогов в мире, оно будет самое большое для антарктических исследователей. Это будет флагман Росгидромета, — рассказал руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.



Контракт на строительство судна «Иван Фролов» водоизмещением 25 тысяч тонн был подписан в марте 2023 года. У Росгидромета это будет уже четвертое судно ледокольного класса. Здесь разместятся до 20 лабораторий, ангар на два вертолета, а также площадка, способная принимать вертолеты Ми-8, Ми-38 или Ка-32.

— Судно будет сдано в декабре 2028 года, а в первую экспедицию отправится в январе-феврале 2029-го, — сообщил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.



Ожидается, что «Иван Федоров» придет на смену «Академику Федорову», который был построен 1987 году и считается главным научно-исследовательским судном полярного флота.



Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру»



«Простой отменен»

В начале декабря на тот момент гендиректор «Адмиралтейских верфей» Андрей Веселов отправил сотрудников в простой до конца года. На сегодняшний день все рабочие возвращены, гендиректор Веселов лишился поста, его кресло занял заместитель по производству Андрей Быстров.



— Простой в итоге отменен. Мы построили, как раз к концу года, три подводных лодки, одну сдали, одну — на этой неделе, и еще одну сдадим в начале года. В течение 2–3 месяцев мы размещаем наших работников по региону, на соседние [судостроительные] заводы. А к середине года надо собрать всех людей, потому что количество кораблей будет расти. Так что мы никого не выгоняем, — подчеркнул врио гендиректора АО «Адмиралтейские верфи» Андрей Быстров.

Вывод рабочих в простой, как следует из приказа, был обоснован «снижением объемов производства и отсутствием финансирования по заказам 01573, 01574, а также в связи с заменой поставщика основного оборудования и, как следствие, необходимостью перепроектирования заказов 02484, 02485». Первые два заказа — 01573 и 01574 — электрические подводные лодки «Вологда» и «Ярославль». Два последних, рыбопромысловые траулеры «Капитан Юнак» и «Механик Щербаков, были заложены в конце лета 2021 года по заказу дальневосточного ОАО «Русская рыбопромышленная компания».



Решение отправить рабочих в простой обрушило на голову Веселова жесткую критику. С учетом того, что подводные лодки строятся для ВМФ, реплика про «отсутствие финансирования» выглядела необычно. Как писали «Ведомости», о снижении интенсивности работ на верфи знали за несколько месяцев до отправки работников в простой, и подобная мера выглядела как результат отсутствия планирования на предприятии.

Кроме того, в августе государственный пакет акций ОСК, куда в том числе входит предприятие «Адмиралтейские верфи», передали в доверительное управление ВТБ. Как высказался собеседник издания, не исключено, что с Веселовым решили расстаться из-за несоответствия требованиям нового руководства, поскольку в первую очередь обычно расстаются с теми, кто не смог или не захотел встроиться в новые требования к руководителям предприятий.



Отвечая на вопрос «Фонтанки», нашли ли финансирование на проекты подводных лодок и траулеров, Андрей Быстров отметил: «Завтра буду в Москве, будем решать».

Ждет «Адмиралтейские верфи» и модернизация. Как поделился Андрей Быстров, в первую очередь она коснется набережной, на это уже имеется решение правительства.

— На набережной нужно реновацию делать. Объем инвестиций уже известен, но я бы не хотел пока [сумму] называть. Сейчас ведутся переговоры, надеемся к следующему году приступить, — сообщил врио гендиректора.



В портфеле «Адмиралтейских верфей» сегодня, сказал Андрей Быстров, порядка 12–13 контрактов, рассчитанных до 2027 года. Правда, судя по всему, их пока не хватает для того, чтобы загрузить всех сотрудников работой.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

