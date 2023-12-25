Посмотрите, как на Петроградской стороне сносят здание ЛДМ

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    В Петербурге на Песочной набережной начался снос здания Ленинградского дворца молодежи, передает корреспондент «Фонтанки» 25 декабря с места событий.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Ранее начало демонтажных работ редакции подтвердили в пресс-службе «Группы Эталон». Застройщик подчеркнул, что снос ведется в соответствии с разрешением на строительство.

    Напомним, в случае, когда снос ведется для нового строительства, разрешение на строительство (РНС) — необходимый документ для старта работ.

    «Группа Эталон» планирует построить на этом месте жилой комплекс переменной этажности, в декабре застройщик получил РНС. «Фонтанка» подробно рассказывала о самом проекте, который был выбран по итогам архитектурного конкурса.

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