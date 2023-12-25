    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, вос

    737мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    9/10

    usd91.94eur101.29

    В Петербурге первое дело о новом терроризме дошло до суда с госизменой. Её предъявили медбрату

    930
    2 комментария

    1-й Западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело петербургского медработника Максима Асрияна (внесён в реестр террористов Росфинмониторинга), арестованного за покушение на поджог военкомата. Его обвинение дополнили статьёй о госизмене.

    Материалы поступили в суд в минувшую пятницу, внимание на них обратили 25 декабря. В карточке дела указано, что Асрияну вменяют государственную измену в дополнение к покушению на террористический акт, по подозрению в котором его заключили под стражу 10 октября прошлого года.

    По версии следствия, 26-летний медбрат готовил поджог военкомата во Фрунзенском районе, придерживаясь экстремистских взглядов и испытывая недовольство властью и СВО. В Петербурге он стал первым, кому за покушение на комиссариат вменили террористическую статью. Военкомат не пострадал — согласно материалам, Асриян, заготовив бутылки с зажигательной смесью, ими не воспользовался, поскольку заметил охрану у военкомата. При аресте он признавал вину.

    Максим Асриян работал в реанимации Первого медицинского, а при пандемии — в красной зоне больниц. Последним местом работы стала районная поликлиника. Летом прошлого года он уехал в Грузию, вернулся в сентябре после объявления частичной мобилизации.

    По информации 47news, в его телефоне нашли инструкцию по подрыву железнодорожных путей, а переписки в мессенджере, по словам собеседников издания в правоохранительных органах, якобы намекали на план уехать на Украину.

    Адвокаты Асрияна сообщили «Фонтанке», что уточнить детали нового обвинения не даёт подписка о неразглашении.

    В декабре 2022 года Росфинмониторинг внёс его в реестр лиц, причастных к экстремизму и терроризму. В сентябре этого года стало известно о задержании двух учительниц, которые якобы знали о подготовке к поджогу военкомата и не сообщили об этом куда следует.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close