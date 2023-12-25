В Петербурге первое дело о новом терроризме дошло до суда с госизменой. Её предъявили медбрату

1-й Западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело петербургского медработника Максима Асрияна (внесён в реестр террористов Росфинмониторинга), арестованного за покушение на поджог военкомата. Его обвинение дополнили статьёй о госизмене.

Материалы поступили в суд в минувшую пятницу, внимание на них обратили 25 декабря. В карточке дела указано, что Асрияну вменяют государственную измену в дополнение к покушению на террористический акт, по подозрению в котором его заключили под стражу 10 октября прошлого года.



По версии следствия, 26-летний медбрат готовил поджог военкомата во Фрунзенском районе, придерживаясь экстремистских взглядов и испытывая недовольство властью и СВО. В Петербурге он стал первым, кому за покушение на комиссариат вменили террористическую статью. Военкомат не пострадал — согласно материалам, Асриян, заготовив бутылки с зажигательной смесью, ими не воспользовался, поскольку заметил охрану у военкомата. При аресте он признавал вину.



Максим Асриян работал в реанимации Первого медицинского, а при пандемии — в красной зоне больниц. Последним местом работы стала районная поликлиника. Летом прошлого года он уехал в Грузию, вернулся в сентябре после объявления частичной мобилизации.



По информации 47news, в его телефоне нашли инструкцию по подрыву железнодорожных путей, а переписки в мессенджере, по словам собеседников издания в правоохранительных органах, якобы намекали на план уехать на Украину.

