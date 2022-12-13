Медика, подозреваемого в попытке поджечь военкомат в Петербурге, внесли в реестр террористов

Росфинмониторинг внёс фигуранта дела о подготовке к теракту Максима Асрияна в реестр лиц, причастных к экстремизму и терроризму. Имя мужчины указано в списке на сайте ведомства.

8 декабря Дзержинский районный суд Петербурга продлил ему арест до 8 марта 2023 года. Его отправили под стражу 10 октября. Тогда в пресс-службе уточнили, что он признаёт свою вину, но пока остаётся в статусе подозреваемого.

ФСБ считает, что теракт путём поджога военкомата на Южном шоссе, 102 был задуман не позднее 30 сентября. Фигурант, по данным следствия, дошёл туда пешком от квартиры на Московском проспекте с двумя бутылками с жидкостью для розжига, купленными в «Дикси».

Из материалов следует, что Асриян был на Южном шоссе около часа ночи 1 октября, но жечь ничего не стал — его якобы спугнул наряд Росгвардии, который охранял здание. Несостоявшийся поджог квалифицировали по статье о подготовке теракта.



До этого «Фонтанка» писала, что оперативники ФСБ задержали 26-летнего Асрияна вечером 7 октября в аэропорту Пулково. Он хотел попасть на малую родину, но оказался в дежурной части полиции Московского района города. В ГУ МВД рассказали, что Максим родом из Краснодара, а в Петербург приехал в 2014 году. Здесь закончил сестринское отделение медицинского факультета СПбГУ, а после работал в реанимации Первого медицинского. При пандемии трудился в красной зоне.

