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    Стеллажи и палеты горели в «Леруа Мерлен» на юге Петербурга. Пожар локализован

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    Пожар в «Леруа Мерлен» в Красносельском районе Петербурга локализован.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС 25 декабря, в 10:20 был дан отказ дополнительному номеру 1БИС. В МЧС России уточнили, что огонь остановили на площади 50 квадратных метров.

    По предварительной информации, горели стеллажи и палеты, а началось все якобы с гирлянды, которая висела в отделе садоводства.

    На месте работали шесть пожарных расчетов и 28 человек личного состава.

    Прокуратура Красносельского района контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

    Пожар на проспекте Буденного, 31, корпус 2 начался в 9:05. Как это было, показывала «Фонтанка». Персонал эвакуировали до прибытия пожарных расчетов.

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    ПожарЛеруа МерленЛокализация
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