Стеллажи и палеты горели в «Леруа Мерлен» на юге Петербурга. Пожар локализован

Пожар в «Леруа Мерлен» в Красносельском районе Петербурга локализован.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС 25 декабря, в 10:20 был дан отказ дополнительному номеру 1БИС. В МЧС России уточнили, что огонь остановили на площади 50 квадратных метров.



По предварительной информации, горели стеллажи и палеты, а началось все якобы с гирлянды, которая висела в отделе садоводства.



На месте работали шесть пожарных расчетов и 28 человек личного состава.



Прокуратура Красносельского района контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

