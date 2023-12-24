«Кладбище петростроителей» на Сытнинской улице могут застроить. Смольный выдал градплан на участок

Указано, что градостроительный план на участок площадью 6013 кв. метров и кадастровым номером 78:07:0003034:1332 был выдан для строительства. О возведении чего именно идет речь, не указано, однако разрешенный вид использования территории — «для размещения гостиниц».



Градостроительный план участка — это один из первых этапов реализации проекта. Градпланы получают либо для строительства, либо для реконструкции объектов. Как правило, строительный забор на участке возникает через 3–4 года после получения градплана.



В октябре стало известно, что участок получил статус вещественного доказательства по уголовному делу в отношении Владимира Оксмана и Арсения Васильева, экс-руководителей застройщика ГК «УНИСТО Петросталь».



Собственник территории — ООО «УНИСТО Петросталь Проект Сытинская». Более того, это юрлицо выступало в качестве заинтересованной стороны — как владелец участка — в деле по иску судебного пристава об обращении взыскания участка должника. В мае 2023 года арбитражный суд отказался удовлетворить требования заявителя.



В решении указано, что вещдок должен храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу или же до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении дела. «На момент подачи заявления приговор по уголовному делу не вынесен. Отчуждение спорного земельного участка в пользу третьих лиц путем продажи с публичных торгов будет противоречить нормам УПК РФ», — сказано в решении.



Кроме того, в решении указано, что на тот момент участок был арестован, что означало запрет на распоряжение и совершение регистрационных действий в отношении участка.



У территории на Сытнинской, 11 длинная история. Участок в 2012 году выкупила «УНИСТО Петросталь», стоящие на нем дания признали аварийными и снесли, и начались положенные по закону обязательные археологические исследования. В ходе раскопок на этом месте нашли масштабное захоронение, получившее неформальное название «кладбище первых строителей Санкт-Петербурга». Это 253 человека, мужчины, выходцы из разных областей, захоронение было сделано одновременно, поэтому ученые предположили, что люди погибли в результате болезни либо несчастного случая. На этом же участке нашли и остатки фундамента лютеранского храма, построенного во времена Александра II, позднее это фундамент стал федеральным памятником.

