«Справедливая Россия — За правду» поддержала выдвижение Путина на выборы президента РФ

Съезд партии «Справедливая Россия — За правду» поддержал выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на выборы президента РФ. Об этом 23 декабря сообщает корреспондент ТАСС.



Решение было принято единогласно — его поддержали 192 делегата. Своего кандидата СРЗП выдвигать не собиралась.

В субботу глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что уже 29 человек стали претендентами в кандидаты на выборы президента России.



В субботу в штабе Народного фронта начался сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина. Он сдал документы в ЦИК для регистрации 18 декабря. Сопредседателями избирательного штаба стали худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер парламента ДНР Артём Жога. На следующий день съезд ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России. Решение о выборе партия приняла путем тайного голосования. От КПРФ на выборы планируют выдвинуть депутата Николая Харитонова, его штаб возглавит Геннадий Зюганов.

