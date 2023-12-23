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    ЦИК назвал число претендентов в кандидаты на выборы президента России

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    21 комментарий

    Уже 29 человек стали претендентами в кандидаты на выборы президента России. Такие данные привела 23 декабря глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

    «Супербольшая загрузка, многие наши коллеги сейчас ходят на съезды претендентов, которых сейчас уже 29», — сказала она (цитата по РИА Новости).

    В субботу в штабе Народного фронта начался сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина. Он сдал документы в ЦИК для регистрации 18 декабря. Сопредседателями избирательного штаба стали худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер парламента ДНР Артём Жога. На следующий день съезд ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России. Решение о выборе партия приняла путем тайного голосования. От КПРФ на выборы планируют выдвинуть депутата Николая Харитонова, его штаб возглавит Геннадий Зюганов.

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    Комментарии 21

    Гость23 Дек 2023 в 13:58
    не ЦИК, а ЦИРК
    +4−0
    Гость23 Дек 2023 в 13:57
    Зачем ломать комедию?
    +2−0
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