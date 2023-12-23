ЦИК назвал число претендентов в кандидаты на выборы президента России

Уже 29 человек стали претендентами в кандидаты на выборы президента России. Такие данные привела 23 декабря глава ЦИК РФ Элла Памфилова.



«Супербольшая загрузка, многие наши коллеги сейчас ходят на съезды претендентов, которых сейчас уже 29», — сказала она (цитата по РИА Новости).



В субботу в штабе Народного фронта начался сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина. Он сдал документы в ЦИК для регистрации 18 декабря. Сопредседателями избирательного штаба стали худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер парламента ДНР Артём Жога. На следующий день съезд ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России. Решение о выборе партия приняла путем тайного голосования. От КПРФ на выборы планируют выдвинуть депутата Николая Харитонова, его штаб возглавит Геннадий Зюганов.