Виноват лесовоз? Стали известны подробности январского смертельного ДТП с китайцами на трассе Петергоф – Кейкино

Авария произошла вечером 18 января на 19 километре автодороги. Все началось с того, что 43-летняя женщина-водитель «Шкода Рапид» выехала на встречку и столкнулась с прицепом двигавшегося навстречу автопоезда «Вольво». Ехавший за ней микроавтобус «Форд Транзит» врезался в лесовоз «Вольво», который следовал за автопоездом, при этом брёвна рассыпались по дороге.

Расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП на трассе Петергоф – Кейкино завершено. Следствие установило, кто мог быть виновником. Подробности 23 декабря приводит региональное ГУ МВД.

«Среагировав на аварию, водитель лесовоза применил экстренное торможение, а водитель микроавтобуса отреагировать на его действия не успел, и на трассе произошло второе столкновение: микроавтобус врезался в прицеп с бревнами, который от торможения вынесло на «встречку»», – рассказывают в главке.

В микроавтобусе погибли 56-летний водитель-петербуржец и его 47-летний пассажир – гражданин Китая. Про последнего, как писала «Фонтанка», было известно, что у него однократная виза до марта 2023 года, на миграционном учёте не состоит, сведения о въезде на территорию РФ отсутствуют. Пострадали четверо китайцев из «Форда» и женщина-водитель «Шкоды Рапид». Всех доставили в больницу с травмами.



Было возбуждено уголовное дело, проведены экспертизы, допросы очевидцев и даже следственный эксперимент.



«Весь комплекс собранных доказательств позволил следователям установить, что случившееся с юридической точки зрения – это два самостоятельных ДТП, при этом виновником смертельного ДТП является водитель лесовоза, который не смог безопасно преодолеть закругление проезжей части и необоснованно применил экстренное торможение, чем допустил неуправляемый занос прицепа», – добавляют в главке.

