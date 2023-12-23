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    Виноват лесовоз? Стали известны подробности январского смертельного ДТП с китайцами на трассе Петергоф – Кейкино

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    Расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП на трассе Петергоф – Кейкино завершено. Следствие установило, кто мог быть виновником. Подробности 23 декабря приводит региональное ГУ МВД.

    Авария произошла вечером 18 января на 19 километре автодороги. Все началось с того, что 43-летняя женщина-водитель «Шкода Рапид» выехала на встречку и столкнулась с прицепом двигавшегося навстречу автопоезда «Вольво». Ехавший за ней микроавтобус «Форд Транзит» врезался в лесовоз «Вольво», который следовал за автопоездом, при этом брёвна рассыпались по дороге.

    «Среагировав на аварию, водитель лесовоза применил экстренное торможение, а водитель микроавтобуса отреагировать на его действия не успел, и на трассе произошло второе столкновение: микроавтобус врезался в прицеп с бревнами, который от торможения вынесло на «встречку»», – рассказывают в главке.

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    В микроавтобусе погибли 56-летний водитель-петербуржец и его 47-летний пассажир – гражданин Китая. Про последнего, как писала «Фонтанка», было известно, что у него однократная виза до марта 2023 года, на миграционном учёте не состоит, сведения о въезде на территорию РФ отсутствуют. Пострадали четверо китайцев из «Форда» и женщина-водитель «Шкоды Рапид». Всех доставили в больницу с травмами.

    Было возбуждено уголовное дело, проведены экспертизы, допросы очевидцев и даже следственный эксперимент.

    «Весь комплекс собранных доказательств позволил следователям установить, что случившееся с юридической точки зрения – это два самостоятельных ДТП, при этом виновником смертельного ДТП является водитель лесовоза, который не смог безопасно преодолеть закругление проезжей части и необоснованно применил экстренное торможение, чем допустил неуправляемый занос прицепа», – добавляют в главке.

    Следствие считает, что дистанция и соблюдение интервала позволяли водителю большегруза избежать столкновения. Как указывают в ГУ МВД, подозреваемый отказывался сотрудничать со следствием, он не считает, что авария случилась из-за нарушения им ПДД, так как на встречку он не выезжал.

    Действия водителя «Шкоды» «не находится в причинно-следственной связи» с гибелью двух человек. «Не примени водитель лесовоза необоснованного экстренного торможения, от своего неудавшегося маневра пострадала бы только она сама», – уверены в главке.

    Водитель грузовика находится под подпиской о невыезде. Обвинительное заключение направлено в Ломоносовский районный суд для рассмотрения по существу.

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