Подробности ДТП с лесовозом: рабочие из Китая только прилетели в Пулково и ехали на стройку

В отношении предполагаемой виновницы страшной аварии под Гостилицами в Ломоносовском районе возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Эта статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на 7 лет. Дело стало результатом доследственной проверки, проведённой следователями ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщает 20 января пресс-служба главка. По данным 47news , в микроавтобусе ехали иностранцы, которых совсем недавно встретили в аэропорту.

Виновницей ДТП, случившегося 18 января в 22:17 минут на 19-м километре трассы «Петергоф — Кейкино», считается 43-летняя петербурженка, управлявшая «Шкодой Рапид». Именно она, по версии полиции, выскочила на встречную полосу и столкнулся с автопоездом «Вольво» . Ехавший за ней микроавтобус «Форд Транзит» врезался лесовоз «Вольво», который следовал за автопоездом, при этом брёвна рассыпались по дороге.

Оба погибших и большинство пострадавших — в микроавтобусе. Предполагаемая виновница тоже госпитализирована. По данным «Фонтанки», у неё переломы костей таза, шейки бедра, плечевой кости, предплечья, состояние — тяжёлое. Её лечат в горбольнице №26.



В микроавтобусе погибли 62-летний водитель-петербуржец и пассажир — 47-летний гражданин Китая, про которого известно, что у него однократная виза до марта 2023 года, на миграционном учёте не состоит, сведения о въезде на территорию РФ отсутствуют. Ещё четверо пассажиров «Форда» пострадали, все они граждане Китая: трое мужчин и одна женщина 28 лет (единственная из иностранцев состоящая на миграционном учёте). Женщина и двое мужчин госпитализированы в тяжёлом состоянии с переломами, сотрясениями мозга, черепно-мозговыми травмами, ещё один мужчина — в среднем, хотя у него тоже диагностировали и перелом, и ЗЧМТ с сотрясением.

