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    Подробности ДТП с лесовозом: рабочие из Китая только прилетели в Пулково и ехали на стройку

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    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    В отношении предполагаемой виновницы страшной аварии под Гостилицами в Ломоносовском районе возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Эта статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на 7 лет. Дело стало результатом доследственной проверки, проведённой следователями ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщает 20 января пресс-служба главка. По данным 47news, в микроавтобусе ехали иностранцы, которых совсем недавно встретили в аэропорту.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Виновницей ДТП, случившегося 18 января в 22:17 минут на 19-м километре трассы «Петергоф — Кейкино», считается 43-летняя петербурженка, управлявшая «Шкодой Рапид». Именно она, по версии полиции, выскочила на встречную полосу и столкнулся с автопоездом «Вольво». Ехавший за ней микроавтобус «Форд Транзит» врезался лесовоз «Вольво», который следовал за автопоездом, при этом брёвна рассыпались по дороге.

    Оба погибших и большинство пострадавших — в микроавтобусе. Предполагаемая виновница тоже госпитализирована. По данным «Фонтанки», у неё переломы костей таза, шейки бедра, плечевой кости, предплечья, состояние — тяжёлое. Её лечат в горбольнице №26.

    В микроавтобусе погибли 62-летний водитель-петербуржец и пассажир — 47-летний гражданин Китая, про которого известно, что у него однократная виза до марта 2023 года, на миграционном учёте не состоит, сведения о въезде на территорию РФ отсутствуют. Ещё четверо пассажиров «Форда» пострадали, все они граждане Китая: трое мужчин и одна женщина 28 лет (единственная из иностранцев состоящая на миграционном учёте). Женщина и двое мужчин госпитализированы в тяжёлом состоянии с переломами, сотрясениями мозга, черепно-мозговыми травмами, ещё один мужчина — в среднем, хотя у него тоже диагностировали и перелом, и ЗЧМТ с сотрясением.

    Ранее «Фонтанка» писала, что «Форд» принадлежит филиалу ООО «Китайская национальная химическая инженерная и строительная корпорация Севен», зарегистрированному в Усть-Луге и занимающемуся строительством. По данным 47news, эта компания — подрядчик Балтийского химического комплекса (БХК), строящего газохимический комплекс Газпрома под Усть-Лугой вместе с компанией Русхимальянс. Представители компании рассказали изданию, что рабочие прилетели из китайского города Чэнду в Петербурга. Водитель забрал их в Пулково и повез на стройплощадку. Перед рейсом он прошёл все необходимые процедуры.

    «Руководством компании принято решение об оказании материальной помощи своим сотрудникам, оказавшимися участниками аварии, или их семьям», — добавили в CC7.

    В соцсетях ищут очевидцев аварии.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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