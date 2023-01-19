Пострадавших в смертельном ДТП с лесовозом больше. Кроме китайцев в больнице — женщина с тяжестью вины

Последствия массового ДТП с лесовозом на Гостилицком шоссе в Ломоносовском районе оказались ещё серьёзнее: пострадавших не трое, а четверо. Что стало после этой аварии с легковушкой, показывает 19 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Предполагаемая виновница ДТП с двумя жертвами — 43-летняя женщина на «Шкоде Рапид». По предварительной версии полиции, 18 января в 22:17 на 19-м километре автодороги «Петергоф — Кейкино» она выехала на встречку и врезалась в прицеп автопоезда «Вольво». За ним двигался второй грузовик «Вольво», той же компании, его водитель вдавил тормоз и ушёл в занос. В него врезался ехавший за «Шкодой» микроавтобус «Форд Транзит». На фотографиях видно, что грузовик завалился, а брёвна раскатились по дороге.
56-летний водитель микроавтобуса и его 47-летний пассажир скончались на месте. Ещё трое пассажиров госпитализированы. ГУ МВД уточняет, что пассажиры эти — иностранцы в возрасте от 33 до 47 лет. По данным «Фонтанки», они граждане Китая, а микроавтобус принадлежит китайской строительной компании. В больницу попала и женщина-водитель «Шкоды».
Точные обстоятельства ДТП выясняются.