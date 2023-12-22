США запретили импорт лосося, минтая, трески и краба из России, передает 22 декабря РБК со ссылкой на американский минюст. Запрет касается и продуктов, произведенных из всего перечисленного.
Под санкции попадают рыба и морепродукты, выловленные российскими судами и(или) в российских территориальных водах. Об этом же говорится в письменном заявлении министерства финансов США, сообщает ТАСС.
Запрет будет действовать независимо от того, были ли эти рыба, морепродукты и приготовленные из них продукты включены или в значительной степени подвергнуты процессу переработки в другой продукт за пределами РФ.
Ранее именно Россия была одним из главных поставщиков крабов для США. По итогам трех кварталов 2021 года импорт США мороженого краба из России вырос на 28%, до $ 766 млн, уточняет РБК.
Напомним, 22 декабря президент США Джо Байден подписал документ, который позволит отключать банки разных стран мира от финансовой системы Соединенных Штатов, если они оказывали помощь России. Указ опубликован на сайте Белого дома 22 декабря.
Санкции уполномочен применять министр финансов страны после консультаций с госсекретарем, если финансовая организация содействует сделкам, связанным с российским оборонно-промышленным комплексом.