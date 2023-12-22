США запретили импорт лосося, минтая, трески и краба из России, передает 22 декабря РБК со ссылкой на американский минюст. Запрет касается и продуктов, произведенных из всего перечисленного.

Под санкции попадают рыба и морепродукты, выловленные российскими судами и(или) в российских территориальных водах. Об этом же говорится в письменном заявлении министерства финансов США, сообщает ТАСС.

Запрет будет действовать независимо от того, были ли эти рыба, морепродукты и приготовленные из них продукты включены или в значительной степени подвергнуты процессу переработки в другой продукт за пределами РФ.