Байден подписал документ, позволяющий отключать банки от финсистемы США из-за помощи России

Президент США Джо Байден подписал документ, который позволит отключать банки разных стран мира от финансовой системы Соединенных Штатов, если они оказывали помощь России. Указ опубликован на сайте Белого дома 22 декабря.



Санкции уполномочен применять министр финансов страны после консультаций с госсекретарем, в случае если финансовая организация содействует сделкам, связанным с российским оборонно-промышленным комплексом. Речь идет о сферах технологий, обороны, строительства, аэрокосмической и обрабатывающей отраслей. Указ запрещает проводить платежи по полупроводникам, станкам, химическим прекурсорам и оптическим системам.