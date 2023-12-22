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    «Есть потребность в совершении убийства». Петербургский бизнесмен рассказал, как заказывал смерть в Турции

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    Вернувшемуся со спецоперации после приговора за убийство четверых человек Александру Тютину предъявлено новое обвинение в Петербурге. Оперативники снова не дали ему досмотреть блокбастер.

    Как сообщили в петербургском СК 22 декабря, 67-летнему Тютину предъявлено обвинение в организации приготовления убийства по найму.

    «На территории больницы этажом выше происходила встреча, где был известный разговор. О покушении на убийство. Обозначил, что он (жертва. — Прим. ред.) находится за границей. Обозначил конкретные условия. Его не описывал. Адрес не давал, фамилии, имён не давал. После обозначил, что есть потребность в совершении заказного убийства», — рассказал бизнесмен о встрече с предполагаемым исполнителем, который вместо Турции направился в полицию.

    ГСУ СК РФ по СПб

    «Фонтанка» рассказывала, что в Турции, по версии следствия, Тютин собирался ликвидировать россиянина, которого заподозрил в отношениях со своей молодой женой.

    Следствие готовится выйти в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.

    По данным 47news, Тютина задержали накануне вечером в кинотеатре ТЦ «Европолис», оторвав от просмотра «Убийц цветочной луны». По совпадению, перед арестом в 2018 году ему тоже помешали досмотреть фильм, выманив из кинотеатра «Мираж».

    В 2021 году присяжные единогласно признали Александра Тютина виновным и не заслуживающим снисхождения по делу об убийстве семьи Зейналовых — двоих детей, матери и отца, который был бизнес-партнёром Тютина. Бизнесмен получил 23 года колонии, откуда ушёл на СВО в составе ЧВК «Вагнер». В Следственном комитете уточнили, что в спецоперации он участвовал с июля 2022 года по январь этого года.

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