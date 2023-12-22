«Есть потребность в совершении убийства». Петербургский бизнесмен рассказал, как заказывал смерть в Турции

Вернувшемуся со спецоперации после приговора за убийство четверых человек Александру Тютину предъявлено новое обвинение в Петербурге. Оперативники снова не дали ему досмотреть блокбастер.



Как сообщили в петербургском СК 22 декабря, 67-летнему Тютину предъявлено обвинение в организации приготовления убийства по найму.



«На территории больницы этажом выше происходила встреча, где был известный разговор. О покушении на убийство. Обозначил, что он (жертва. — Прим. ред.) находится за границей. Обозначил конкретные условия. Его не описывал. Адрес не давал, фамилии, имён не давал. После обозначил, что есть потребность в совершении заказного убийства», — рассказал бизнесмен о встрече с предполагаемым исполнителем, который вместо Турции направился в полицию.