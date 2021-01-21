Как сообщается на сайте суда, 21 января Александру Зотову назначено лишение свободы сроком на 19 лет, Александру Тютину — 23 года. Обоим предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима. Присяжные единодушно признали их виновными по всем пунктам и не достойными снисхождения.

Ленинградский областной суд поставил точку в деле о расправе над семьёй Дмитрия Зейналова, совершённой в 2005 году. К длительным срокам в колонии приговорены бизнесмен, заказавший два убийства с перерывом в 13 лет, и непосредственный исполнитель.

По версии следствия, 42-летний Зотов в 2005 году в дачном доме садоводческого товарищества «Серебряный ручей» во Всеволожском районе убил Дмитрия Зейналова, его жену, 14-летнюю дочь и сына 11 лет. Преступник орудовал топором, стрелял из автомата Калашникова по заказу. Организатором оказался бизнес-партнёр убитого — гендиректор компании «Троицкий дом» Тютин. Согласно материалам дела, за заказ он заплатил 10 тысяч долларов.



Предпринимателя задержали через 13 лет, когда он попытался устранить племянницу — женщина собиралась через суд истребовать с него 8 млн рублей. Тютин признался в обоих преступлениях и назвал исполнителя.



Кроме организации убийства и покушения на него 63-летнему мужчине вменили сбыт и хранение оружия и боеприпасов — именно он выдал Зотову автомат Калашникова. Наказания по этой статье подсудимый избежал — срок давности этого преступления истёк.

