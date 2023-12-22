Теперь без велосипедов. В сугробах у финской границы поймали двух иностранцев, мечтавших о жизни в ЕС

Выборгский горсуд арестовал двух иностранцев, которых задержали в снегах на финской границе при попытке через нее перебраться, сообщает 22 декабря пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.



Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору». Как сообщает пограничное управление, установлено, что задержанные являются гражданами одной из стран Ближнего Востока. При себе иностранцы имели документы, рюкзаки с теплыми вещами, мобильные телефоны и деньги.

