Смольный передумал отдавать «Морской вокзал» инвестору, но от идеи общественного пространства не отказывается

Власти Петербурга не будут передавать бизнесу здание «Морского вокзала» в рамках проекта «Гавань 2.0», а сами займутся его обновлением. Как рассказал «Фонтанке» глава комитета по транспорту Валентин Енокаев, конкурс на проектирование будет объявлен в ближайшее время. В задании будут прописаны сохранение внешнего облика и преимущественно гостиничная функция. По результатам проектирования будут понятны сроки и необходимый объем инвестиций.



На данный момент определено, что «Морской вокзал» больше не будет принимать круизные суда и паромы. Терминал исключен из списка адресов морских пунктов пропуска через Государственную границу РФ, сообщил глава АО «Пассажирский порт Морской фасад» Вадим Каширин.