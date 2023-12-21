Смольный передумал отдавать «Морской вокзал» инвестору, но от идеи общественного пространства не отказывается

Власти Петербурга не будут передавать бизнесу здание «Морского вокзала» в рамках проекта «Гавань 2.0», а сами займутся его обновлением. Как рассказал «Фонтанке» глава комитета по транспорту Валентин Енокаев, конкурс на проектирование будет объявлен в ближайшее время. В задании будут прописаны сохранение внешнего облика и преимущественно гостиничная функция. По результатам проектирования будут понятны сроки и необходимый объем инвестиций.
На данный момент определено, что «Морской вокзал» больше не будет принимать круизные суда и паромы. Терминал исключен из списка адресов морских пунктов пропуска через Государственную границу РФ, сообщил глава АО «Пассажирский порт Морской фасад» Вадим Каширин.
Прилегающую территорию по-прежнему хотят отдать в аренду бизнесу, но, вероятно, с обязательством благоустройства и согласования внешнего облика с КГА.
Решения Смольного вносят коррективы в масштабный проект «Гавань 2.0», соглашение о котором было подписано в ходе ПМЭФ-2021. Предполагалось, что «Севкабель Порт» вместе с гостиничным оператором «Азимут» получат здание «Морского вокзала», чтобы перестроить его в отель, а прилегающую территорию превратят в общественное пространство. Инвестиции оценивались в 3,1 млрд рублей. Но тогда городские власти настаивали на сохранении транспортной функции и хотели оставить на первом этаже терминала таможню и пункт пропуска.
Подробнее о том, как Смольный видит будущее «Морского вокзала» и прилегающих территорий, читайте в материале «Фонтанки».