    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, южн

    743мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.41eur99.05

    А вот и «Бионорд». Петербург закупает сильный реагент против гололеда за 700 млн

    3514
    24 комментария

    Петербургское ГУДП «Центр» закупает 20 тысяч тонн вещества «Бионорд Универсал» для борьбы с гололедом. В городе смещают акценты с песка на реагенты.

    Документация по аукциону опубликована накануне, максимальная стоимость составляет 698 млн рублей, общее количество — 20 тысяч тонн. В расчете начальной максимальной цены говорится, что таким образом одна тонна оценена в 34,9 тысяч рублей. Речь не идет о единовременной закупке — поставщик должен будет отгружать необходимый объем по заявке заказчика.

    «Фонтанка» рассказывала, что этой зимой в Петербурге решено провести эксперимент по широкому использованию «Бионорда». Применять его хотят на автомобильных дорогах и в центре на тротуарах, в частности — под водосточными трубами. В состав этого реагента входят хлориды кальция и натрия, биофильные элементы и ингибиторы коррозии. Подробнее об этом — читайте здесь.

    Напомним, в последние годы коммунальные службы Петербурга перешли на использование реагентов в чистом виде, а не только в составе песко-соляной смеси. Одновременно решено снижать применение песка, чтобы не засорять канализацию и избежать пылевых бурь. Как выглядят тротуары, которые обрабатывают по этой технологии во время нынешней оттепели — читайте на «Фонтанке».

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close