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    За мгновение до. Появилось видео падения глыбы льда на очередь у военкомата в Люберцах

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    В подмосковных Люберцах с крыши военкомата на очередь рухнула глыба льда. Видеоролик произошедшего в среду, 20 декабря, опубликовал telegram-канал «МК: срочные новости».

    МК: срочные новости

    Как видно на кадрах, люди начинают разбегаться за мгновение до падения льдины, но успевают не все. Инцидент произошел утром в среду. По данным издания MSK1.RU, от падения глыбы льда пострадали четыре человека.

    Прокуратура Московской области сообщила, что проводит проверку по факту случившегося. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

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    Падение льда с крышПодмосковьеЛюберцы
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