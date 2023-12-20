За мгновение до. Появилось видео падения глыбы льда на очередь у военкомата в Люберцах

В подмосковных Люберцах с крыши военкомата на очередь рухнула глыба льда. Видеоролик произошедшего в среду, 20 декабря, опубликовал telegram-канал «МК: срочные новости».
Как видно на кадрах, люди начинают разбегаться за мгновение до падения льдины, но успевают не все. Инцидент произошел утром в среду. По данным издания MSK1.RU, от падения глыбы льда пострадали четыре человека.
Прокуратура Московской области сообщила, что проводит проверку по факту случившегося. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.