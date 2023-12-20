В Люберцах глыба льда рухнула на очередь у военкомата. Пострадали четверо

Четыре человека пострадали в результате падения льда с крыши военкомата в подмосковных Люберцах днем 20 декабря. Всем потребовалась госпитализация, пишет MSK1.RU.
Инцидент произошел у дома 261 по Октябрьскому проспекту. Местный житель Алексей рассказал журналистам портала, что с утра возле военкомата собралась большая очередь. В основном, по его словам, туда идут по бытовым делам, прикрепиться по смене места прописки. Он провел в очереди время с 9:30 до 12 часов дня, и с крыши начали падать кусочки льда, а после упала и глыба, зацепившая четверых.
Очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавших забрали в больницу. После чего, добавил Алексей, из здания военкомата вышла женщина и перезаписала всю очередь на другие даты.
Прокуратура Московской области сообщила, что проводит проверку по факту случившегося. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ещё одна глыба льда упала уже в Москве — на каршеринговый автомобиль в Солянском проезде. К счастью, обошлось без пострадавших.