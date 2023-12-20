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    Число госпитализаций с ОРВИ, гриппом и ковидом в Петербурге за неделю выросло на четверть

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    2 комментария

    В Петербурге растет заболеваемость гриппом, коронавирусом и острыми респираторными вирусными инфекциями. На минувшей неделе по сравнению с предыдущей количество госпитализированных с ними увеличилось на 25%.

    По данным на 20 декабря, количество пациентов, находящихся под медицинским наблюдением в Петербурге, с учетом всех больных с пневмониями, подозрением на COVID-19 и другими ОРВИ, составляет 44 064 человека, сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению. Для пациентов с ковидом и пневмониями в петербургских стационарах развернуты 2799 коек. Свободны из них примерно 15%. В понедельник, 18 декабря, называли цифру в 18,5% свободных коек.

    Сегодня петербургский Роспотребнадзор вновь ввел масочный режим, пока — в медицинских учреждениях и на массовых мероприятиях. В больницах и поликлиниках маски обязательны для всех, на мероприятиях — для организаторов и их сотрудников. Этим же постановлением за подписью главного санитарного врача Петербурга регламентируется дистанционное обучение в школах для классов, где много заболевших ОРВИ.

    На минувшей неделе губернатор Петербурга Александр Беглов продлил до 31 марта 2024 года все «ковидные» ограничения, что не были отменены.

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    Комментарии 2

    Гость20 Дек 2023 в 19:38
    О боже какой ужас. Нет.
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