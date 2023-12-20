Число госпитализаций с ОРВИ, гриппом и ковидом в Петербурге за неделю выросло на четверть

В Петербурге растет заболеваемость гриппом, коронавирусом и острыми респираторными вирусными инфекциями. На минувшей неделе по сравнению с предыдущей количество госпитализированных с ними увеличилось на 25%.



По данным на 20 декабря, количество пациентов, находящихся под медицинским наблюдением в Петербурге, с учетом всех больных с пневмониями, подозрением на COVID-19 и другими ОРВИ, составляет 44 064 человека , сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению. Для пациентов с ковидом и пневмониями в петербургских стационарах развернуты 2799 коек. Свободны из них примерно 15%. В понедельник, 18 декабря, называли цифру в 18,5% свободных коек.