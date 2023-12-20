Число госпитализаций с ОРВИ, гриппом и ковидом в Петербурге за неделю выросло на четверть

В Петербурге растет заболеваемость гриппом, коронавирусом и острыми респираторными вирусными инфекциями. На минувшей неделе по сравнению с предыдущей количество госпитализированных с ними увеличилось на 25%.
По данным на 20 декабря, количество пациентов, находящихся под медицинским наблюдением в Петербурге, с учетом всех больных с пневмониями, подозрением на COVID-19 и другими ОРВИ, составляет
Сегодня петербургский Роспотребнадзор вновь ввел масочный режим, пока — в медицинских учреждениях и на массовых мероприятиях. В больницах и поликлиниках маски обязательны для всех, на мероприятиях — для организаторов и их сотрудников. Этим же постановлением за подписью главного санитарного врача Петербурга регламентируется дистанционное обучение в школах для классов, где много заболевших ОРВИ.
На минувшей неделе губернатор Петербурга Александр Беглов продлил до 31 марта 2024 года все «ковидные» ограничения, что не были отменены.