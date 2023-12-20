В Петербурге Роспотребнадзор снова вводит масочный режим, но не для всех

Главный санитарный врач Петербурга подписала постановление об усилении мер профилактики ОРВИ, ковида и внебольничных пневмоний. Основной мерой стало введение масок в местах наибольшего риска.
Документ разместили 20 декабря на сайте городского управления Роспотребнадзора.
В нем говорится, что за месяц количество заболевших ОРВИ и гриппом в Петербурге увеличилось на 119% среди взрослых и на 65% — среди детей. А COVID — на 62,5%.
Поэтому помимо развертывания новых койко-мест для заболевших, у которых течение болезни требует госпитализации, вводится масочный режим. В больницах и поликлиниках средства индивидуальной защиты нужны всем. Доступ в стационары будет закрыт для всех, кроме сотрудников и тех, кто помогает в уходе за тяжелыми больными.
Классы, где количество заболевших превышает 20% по ОРВИ, гриппу и ковиду, переводятся на дистант на неделю. Если в группе или классе у двоих диагностирована внебольничная пневмония, то они приостанавливают работу на срок до 10 дней. Если больных больше десяти, то на тот же срок приостанавливается работа всего учебного заведения.
В местах проведения массовых мероприятий маски пока обязательны для сотрудников организаций, которые обеспечивают мероприятие.
Отметим, что комздрав уже ввел в медучреждениях города обязательный масочный режим с 17 ноября.