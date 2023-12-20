В Петербурге Роспотребнадзор снова вводит масочный режим, но не для всех

Главный санитарный врач Петербурга подписала постановление об усилении мер профилактики ОРВИ, ковида и внебольничных пневмоний. Основной мерой стало введение масок в местах наибольшего риска.



Документ разместили 20 декабря на сайте городского управления Роспотребнадзора.



В нем говорится, что за месяц количество заболевших ОРВИ и гриппом в Петербурге увеличилось на 119% среди взрослых и на 65% — среди детей. А COVID — на 62,5%.



Поэтому помимо развертывания новых койко-мест для заболевших, у которых течение болезни требует госпитализации, вводится масочный режим. В больницах и поликлиниках средства индивидуальной защиты нужны всем. Доступ в стационары будет закрыт для всех, кроме сотрудников и тех, кто помогает в уходе за тяжелыми больными.