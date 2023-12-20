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    Гендиректора петербургского фонда имущества приговорили к шести годам колонии

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    7 комментариев

    Генеральный директор АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» Станислав Гармаш приговорен к шести годам колонии за мошенничество. Его заместительница Евгения Политова получила 4 года.

    Как сообщает 20 декабря Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Гармаш должен будет выплатить штраф в миллион рублей, Политова — в 350 тысяч.

    В рамках того же дела виновным признан и председатель совета директоров компании АРИН Андрей Тетыш, он получил 4 года условно с трехлетним испытательным сроком (штраф — 350 тысяч). Четвертый обвиняемый — предприниматель Дмитрий Васильев — осужден на 3,6 года условно с аналогичным испытательным сроком и штрафом. Кроме того, суд удовлетворил иск самого Фонда имущества о возмещении ущерба. Имущество подсудимых в связи с этим остается под арестом.

    «Фонтанка» подробно рассказывала об этом уголовном деле. Фигуранты были задержаны в последний день весны 2023 года, всех отправили под домашний арест. По версии обвинения, руководство фонда заключало договоры с посредниками на поиск потенциальных покупателей для различных продаваемых активов — например, бывшей площадки МПБО-2, земельных участков у станции «Лиговский проспект» и у Шуваловского проспекта. Посредник получал комиссию за работу, которую, посчитал суд, на самом деле выполнял фиктивно. Ущерб фонду превысил 15 млн рублей, которые были похищены в результате всех этих комиссионных транзакций.

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    Комментарии 7

    Гость20 Дек 2023 в 16:42
    им место в тюрьме
    +0−0
    Гость20 Дек 2023 в 16:19
    и сколько ещё таких?
    +0−0
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