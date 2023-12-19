«Спасла крышка коляски». Петербурженка рассказала о состоянии двухлетнего сына, пострадавшего от упавшей льдины

У двухлетнего Жени из Петербурга, пострадавшего от упавшей на голову льдины, диагностировали перелом кости черепа, рассказала 19 декабря «Фонтанке» его мама Анастасия. Мальчик сидел в коляске, когда на них рухнула глыба льда с крыши дома.
«Мы шли по улице к парку, где ходим каждый день по несколько раз, — говорит мама Жени. — Сын был в коляске с опущенной крышей. С крыши дома упала глыба льда прямо на нас. Коляска от удара сломалась, сын в коляске из положения сидя лег на спину. Нам помогли прохожие вызвать скорую помощь».
Мальчика доставили во вторую детскую больницу Петербурга. У него диагностировали перелом кости черепа, поделилась Анастасия. Врачи предполагают, что перелом со временем должен срастись, но пока рано о чем-то говорить.
«Крыша коляски спасла от льда, но, видимо, Женя ударился о саму коляску — перелом со стороны падения на землю. У меня подозрение на сотрясение», — добавила женщина.
Как писала «Фонтанка», инцидент произошел днем 19 декабря по адресу: Новочеркасский, 37, к. 1. По данным портала «Наш Петербург», здание обслуживает «Жилкомсервис № 1 Красногвардейского района». Кровлю дома чистили в воскресенье, 17 декабря, но уборка коснулась только козырьков, уточнили в администрации Красногвардейского района.
Следственный комитет уже начал проверку по данному инциденту. Прокуратура района также контролирует ход и результаты доследственной проверки.
В Петербурге в последние дни наблюдается резкое потепление, из-за чего тротуары города усыпаны льдом, сваливающимся с крыш. К сожалению, без жертв не обошлось.