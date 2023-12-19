«Спасла крышка коляски». Петербурженка рассказала о состоянии двухлетнего сына, пострадавшего от упавшей льдины

У двухлетнего Жени из Петербурга, пострадавшего от упавшей на голову льдины, диагностировали перелом кости черепа, рассказала 19 декабря «Фонтанке» его мама Анастасия. Мальчик сидел в коляске, когда на них рухнула глыба льда с крыши дома.

«Мы шли по улице к парку, где ходим каждый день по несколько раз, — говорит мама Жени. — Сын был в коляске с опущенной крышей. С крыши дома упала глыба льда прямо на нас. Коляска от удара сломалась, сын в коляске из положения сидя лег на спину. Нам помогли прохожие вызвать скорую помощь».