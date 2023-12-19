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    Без снегурочек и платьев. Эпидемиолог Онищенко посоветовал идти на новогодний корпоратив в костюме врача «красной зоны»

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    Людям с ослабленным иммунитетом лучше не идти на новогодние корпоративы. А тем, кто все же хочет посетить мероприятие, нужно одеться в соответствии с эпидобстановкой. Об этом заявил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в эфире Национальной службы новостей 19 декабря.

    По словам Онищенко, из-за роста заболеваемости коронавирусом для новогоднего корпоратива лучше всего подойдет костюм врача с маской, а быть может, и со скафандром.

    «Кто привился и кто уверен в своем здоровье, может в них [корпоративах] участвовать. А вот пожилым людям, людям с ослабленным здоровьем — а оно сейчас ослабляется еще и за счет гриппа, — может быть, следует воздержаться. Или прийти в какой-нибудь маске — в костюме врача-иммунолога. А еще я бы рекомендовал костюм врача красной зоны — в скафандре», — посоветовал Онищенко.

    Врач отметил, что сейчас COVID-19 — прогнозируемая и управляемая инфекция, однако из-за корпоративов ожидается всплеск заболеваемости.

    Напомним, 15 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов продлил все ранее не отмененные «ковидные» ограничения до 31 марта 2024 года. До этого в медучреждениях Петербурга вновь ввели масочный режим. При этом, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, нынешний ковид не требует жестких и обязательных ограничительных мер.

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