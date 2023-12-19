Без снегурочек и платьев. Эпидемиолог Онищенко посоветовал идти на новогодний корпоратив в костюме врача «красной зоны»

Людям с ослабленным иммунитетом лучше не идти на новогодние корпоративы. А тем, кто все же хочет посетить мероприятие, нужно одеться в соответствии с эпидобстановкой. Об этом заявил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в эфире Национальной службы новостей 19 декабря.



По словам Онищенко, из-за роста заболеваемости коронавирусом для новогоднего корпоратива лучше всего подойдет костюм врача с маской, а быть может, и со скафандром.

«Кто привился и кто уверен в своем здоровье, может в них [корпоративах] участвовать. А вот пожилым людям, людям с ослабленным здоровьем — а оно сейчас ослабляется еще и за счет гриппа, — может быть, следует воздержаться. Или прийти в какой-нибудь маске — в костюме врача-иммунолога. А еще я бы рекомендовал костюм врача красной зоны — в скафандре», — посоветовал Онищенко.