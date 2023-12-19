Угодивший за решетку водитель, который насмерть сбил пешехода на Седова, выплатит 250 тысяч дочери погибшего

Невский районный суд Петербурга рассмотрел иск дочери пешехода, погибшего в результате наезда на него пьяного автомобилиста на улице Седова. Последний, Александр Симонов, выплатит 250 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города 19 декабря.



Дочь погибшего оценила причиненный ей моральный вред в 1 млн рублей. При этом суд учел, что на стадии предварительного следствия женой Симонова истцу было выплачено 136 482 рубля в качестве компенсации затрат на похороны, а также дополнительная финансовая помощь.