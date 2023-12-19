Угодивший за решетку водитель, который насмерть сбил пешехода на Седова, выплатит 250 тысяч дочери погибшего

Невский районный суд Петербурга рассмотрел иск дочери пешехода, погибшего в результате наезда на него пьяного автомобилиста на улице Седова. Последний, Александр Симонов, выплатит 250 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города 19 декабря.
Дочь погибшего оценила причиненный ей моральный вред в 1 млн рублей. При этом суд учел, что на стадии предварительного следствия женой Симонова истцу было выплачено 136 482 рубля в качестве компенсации затрат на похороны, а также дополнительная финансовая помощь.
«Как пояснил представитель ответчика в судебном заседании, сожительница погибшего не отдавала истцу урну с прахом, требовала выкуп — 50 тысяч рублей и эти деньги выплатила супруга ответчика от его имени. Кроме того, ею же было выплачено 44 тысячи рублей в качестве компенсации затрат на установление памятника и керамооградки», — добавили в пресс-службе.
В результате суд взыскал с ответчика в счет компенсации морального вреда 250 тысяч рублей, в счет возмещения расходов по уплате госпошлины 100 руб., а также госпошлину в доход бюджета в размере 200 руб.
ДТП случилось 8 марта 2022 года у дома 84 по улице Седова. Как ранее писала «Фонтанка», 34-летний водитель Hyundai Santa Fe, будучи нетрезвым, не справился с управлением, сбил металлическое ограждение и двигавшегося по тротуару пешехода. 51-летний прохожий, живший неподалёку, скончался на месте происшествия. При прохождении освидетельствования у Симонова выявили клинические признаки опьянения — 0,962 мг/л.
Суд признал водителя виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Мужчину приговорили 5 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением водительских прав на 2,5 года.