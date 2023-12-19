«Россия не оставит без ответа». Посла Финляндии в Москве вызвали в МИД РФ

Посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря вызвали в российский МИД, передает 19 декабря РИА Новости. Дипломату заявили, что Россия «не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО» на границе, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее стало известно, что Вашингтон и Хельсинки подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны.
«В связи с этим 19 декабря в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве, которому было заявлено, что российская сторона <…> предпримет необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Финляндии и ее натовских союзников», — цитирует агентство комментарий Захаровой.
Она отметила, что новое соглашение не содержат каких-либо ограничений по видам размещаемого вооружения, что «может включать в себя ядерное оружие».
Напомним, согласно документу, американские войска получат доступ к 15 военным базам на территории Финляндии. О планах подписать соглашение между Финляндией и США стало известно 14 декабря.
Президент РФ Владимир Путин тогда заявил, что Россия имела добрые отношения с Финляндией, но теперь придется концентрировать воинские подразделения в Ленинградском военном округе. «Проблем не было, теперь будут», — отметил глава государства.
В конце ноября в Финском заливе прошли учения Freezing Winds 23 — первые крупные маневры под руководством Финляндии как члена НАТО. В них участвовали около 30 боевых кораблей, минных тральщиков, катеров и судов обеспечения, 16 самолетов и вертолетов и 4 тысячи военнослужащих.
Отрабатывали высадку десанта — морпехов из США, Великобритании и Финляндии.