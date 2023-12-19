    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как 0

    4 м/с, зап

    739мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.42eur98.76

    Миллионный кубометр снега утилизировали на «снежных» пунктах Петербурга

    967
    4 комментария

    Комитет по энергетике Петербурга

    С начала сезона «снежные» пункты Петербурга утилизировали более 1,3 миллиона кубометров снежных масс. Столько же прошлой зимой на них свезли только к концу января.

    Во вторник, 19 декабря, снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга утилизировали миллионный кубометр снега, сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Всего с начала сезона на них свезли 1 миллион 34 тысячи «кубов». Среди снегоплавильных пунктов первенство удерживает СПП на Мебельной улице, принявший более 100 тысяч кубометров снежных масс, а среди снегоприемных — пункт на Взлетной улице, куда свезли уже около 140 тысяч «кубов».

    Всего в Петербурге сейчас эксплуатируются 11 снегоплавильных и 7 стационарных снегоприемных пунктов. Объемы принятого на них снега подсчитывают при помощи специальной автоматизированной системы. Самосвал со снегом проезжает через рамку сканирующего устройства, которое с помощью бесконтактного лазерного сканирования измеряет количество снежных масс в кузове. После этого данные автоматически заносятся в систему учета.

    Сегодня улицы Петербурга чистят 894 машины и 913 дворников, сообщает комитет по благоустройству. В парках и скверах работают еще 275 машин и 944 специалистов садово-парковых хозяйств. Напомним, что с 9 часов утра в Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра: до 20 м/с в городе и до 23 м/с в прибрежных районах. В реках и каналах поднимается вода.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПогода в ПетербургеУборка снегаСнег
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Гость19 Дек 2023 в 15:32
    100 000 камазов? не верю.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close