Миллионный кубометр снега утилизировали на «снежных» пунктах Петербурга

С начала сезона «снежные» пункты Петербурга утилизировали более 1,3 миллиона кубометров снежных масс. Столько же прошлой зимой на них свезли только к концу января.

Во вторник, 19 декабря, снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга утилизировали миллионный кубометр снега, сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Всего с начала сезона на них свезли 1 миллион 34 тысячи «кубов». Среди снегоплавильных пунктов первенство удерживает СПП на Мебельной улице, принявший более 100 тысяч кубометров снежных масс, а среди снегоприемных — пункт на Взлетной улице, куда свезли уже около 140 тысяч «кубов».