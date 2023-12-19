Миллионный кубометр снега утилизировали на «снежных» пунктах Петербурга

Комитет по энергетике Петербурга
С начала сезона «снежные» пункты Петербурга утилизировали более 1,3 миллиона кубометров снежных масс. Столько же прошлой зимой на них свезли только к концу января.
Во вторник, 19 декабря, снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга утилизировали миллионный кубометр снега, сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Всего с начала сезона на них свезли 1 миллион 34 тысячи «кубов». Среди снегоплавильных пунктов первенство удерживает СПП на Мебельной улице, принявший более 100 тысяч кубометров снежных масс, а среди снегоприемных — пункт на Взлетной улице, куда свезли уже около 140 тысяч «кубов».
Всего в Петербурге сейчас эксплуатируются 11 снегоплавильных и 7 стационарных снегоприемных пунктов. Объемы принятого на них снега подсчитывают при помощи специальной автоматизированной системы. Самосвал со снегом проезжает через рамку сканирующего устройства, которое с помощью бесконтактного лазерного сканирования измеряет количество снежных масс в кузове. После этого данные автоматически заносятся в систему учета.
Сегодня улицы Петербурга чистят 894 машины и 913 дворников, сообщает комитет по благоустройству. В парках и скверах работают еще 275 машин и 944 специалистов садово-парковых хозяйств. Напомним, что с 9 часов утра в Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра: до 20 м/с в городе и до 23 м/с в прибрежных районах. В реках и каналах поднимается вода.