В Петербурге снова объявили «желтый» уровень опасности из-за усиления ветра

В Санкт-Петербурге снова введут «желтый» уровень погодной опасности. Непогоду прогнозируют в ближайшие два дня, сообщает 18 декабря пресс-служба Смольного.



По данным Росгидрометцентра, с 9 часов утра 19 декабря до 21 часа следующего дня на территории города ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 15-20, а в прибрежных районах до 23 метров в секунду.

««Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду», — напомнили в администрации.

Городские власти просят пешеходов и автомобилистов соблюдать особую осторожность. Водителям по возможности рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска ДТП.