В Петербурге снова объявили «желтый» уровень опасности из-за усиления ветра

В Санкт-Петербурге снова введут «желтый» уровень погодной опасности. Непогоду прогнозируют в ближайшие два дня, сообщает 18 декабря пресс-служба Смольного.
По данным Росгидрометцентра, с 9 часов утра 19 декабря до 21 часа следующего дня на территории города ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 15-20, а в прибрежных районах до 23 метров в секунду.
««Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду», — напомнили в администрации.
Городские власти просят пешеходов и автомобилистов соблюдать особую осторожность. Водителям по возможности рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска ДТП.
Но ветер это не единственная угроза для петербуржцев. Настроение горожан уже несколько дней портят последствия оттепели. Только за последние сутки — во второй половине 17-го и первой половине 18 декабря — льдом побило почти десяток автомобилей.