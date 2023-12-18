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    Запрет абортов в частных клиниках: комитет Госдумы не выразил однозначной позиции, рассказали депутаты

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    Сообщение о том, что комитет Госдумы по охране здоровья выступил против запрета искусственного прерывания беременности в частных клиниках, не соответствует действительности. Как оказалось, не все депутаты видели письмо председателю ГД Вячеславу Володину.

    «Я этого письма не видел. Вопрос на комитете не обсуждался», — рассказал изданию «Подъем» первый зампред комитета Леонид Огуль.

    Другой член комитета, Алексей Куринный, заявил, что заседания комитета, на котором обсуждался этот вопрос, еще не было. «Коллективное мнение комитета по этому поводу действительно не выражалось», — заявил парламентарий «Осторожно Media», уточнив, что он выступает против запрета абортов в частных медучреждениях.

    Депутат от фракции ЛДПР Сергей Леонов подтвердил, что такое письмо главе парламента всё же было направлено, подчеркнув, что в нем нет четкой позиции ни за, ни против. «Поэтому то, что комитет против, — это неправильная интерпретация данного письма», — цитирует Леонова telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

    Ранее газета «Ведомости» сообщила, что комитет Госдумы по охране здоровья решил выступить против запрета проведения абортов в частных клиниках. По данным журналистов, депутаты написали соответствующее письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину. Подлинность документа подтвердили два источника в парламенте.

    Законопроект, запрещающий проведение искусственного прерывания беременности в негосударственных клиниках, внесен в Госдуму 13 декабря нижегородским Заксобранием. Во время прямой линии президент Владимир Путин удивился, что все говорят о «какой-то вакханалии и запретах» — такого нет, уверен он.

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    Комитет по охране здоровьяГосдума
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    Комментарии 9

    Гость18 Дек 2023 в 17:03
    Смело!)
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