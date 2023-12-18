Запрет абортов в частных клиниках: комитет Госдумы не выразил однозначной позиции, рассказали депутаты

Сообщение о том, что комитет Госдумы по охране здоровья выступил против запрета искусственного прерывания беременности в частных клиниках, не соответствует действительности. Как оказалось, не все депутаты видели письмо председателю ГД Вячеславу Володину.

«Я этого письма не видел. Вопрос на комитете не обсуждался», — рассказал изданию «Подъем» первый зампред комитета Леонид Огуль.

Другой член комитета, Алексей Куринный, заявил, что заседания комитета, на котором обсуждался этот вопрос, еще не было. «Коллективное мнение комитета по этому поводу действительно не выражалось», — заявил парламентарий «Осторожно Media», уточнив, что он выступает против запрета абортов в частных медучреждениях.