В Петербурге из-за ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр считает погоду в Петербурге ночью и днем 18 декабря потенциально опасной. Ожидается усиление ветра.
Об ухудшении погодных условий сообщает Смольный. Ветер, по данным синоптиков, усилится примерно с 11 часов вечера 17 числа и будет порывами достигать 18 метров в секунду вплоть до часа дня
«Правительство Петербурга обращается к пешеходам и автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность, воздержаться по возможности от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожно-транспортных происшествий. Владельцам коммерческой недвижимости следует особое внимание уделить надежности крепления вывесок и рекламных конструкций», — предупреждают в Смольном.
Но ветер это не единственная погодная проблема горожан — днем в воскресенье была положительная температура и снег начал таять. После шести вечера температура стала отрицательной, хоть и небольшой. Намокший снег, не убранный с крыш, падает на автомобили. Прохожим тоже приходится несладко — в городе грязно, мокро и скользко.