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    В Петербурге из-за ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности

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    16 комментариев

    Гидрометцентр считает погоду в Петербурге ночью и днем 18 декабря потенциально опасной. Ожидается усиление ветра.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Об ухудшении погодных условий сообщает Смольный. Ветер, по данным синоптиков, усилится примерно с 11 часов вечера 17 числа и будет порывами достигать 18 метров в секунду вплоть до часа дня 18-го.

    «Правительство Петербурга обращается к пешеходам и автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность, воздержаться по возможности от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожно-транспортных происшествий. Владельцам коммерческой недвижимости следует особое внимание уделить надежности крепления вывесок и рекламных конструкций», — предупреждают в Смольном.

    Но ветер это не единственная погодная проблема горожан — днем в воскресенье была положительная температура и снег начал таять. После шести вечера температура стала отрицательной, хоть и небольшой. Намокший снег, не убранный с крыш, падает на автомобили. Прохожим тоже приходится несладко — в городе грязно, мокро и скользко.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 16

    Гость17 Дек 2023 в 22:48
    Вчера обещали опасность на сегодня. Сегодня выглянуло солнце. Теперь обещают опасность на завтра...
    +0−0
    EdVed17 Дек 2023 в 21:26
    А почему многие докапываются до курьеров? Это тяжёлая работа, социальных гарантий нет, больничный не оплачивается, отпуск не предусмотрен, здоровье расходуется. А дворники.....вы сами готовы ими быть или детям своим желаете такую работу? В обществе все сложнее устроено, чем на первый взгляд кажется, когда по бесконечной снежной каше и наледи дефилируешь по культурной столице и хочется вякнуть на этот счёт.
    +2−0
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