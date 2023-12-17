    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, зап

    754мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.7eur98.42

    «Курьер предлагал перевезти через лужу на багажнике»: как Петербург плывет и скользит

    1494
    7 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Внезапное декабрьское потепление по традиции привело к снегогрязевым ванным по всему городу. Показываем кадры с улиц.

    Любовь Хмелевская / «Фонтанка.ру»

    Особенно тяжело 17 декабря было выживать в историческом центре. «По Петроградке ходить вообще невозможно, лёд, а над ним лужи», — жалуются петербуржцы.

    Фото: Любовь Хмелевская / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Пожилые и маломобильные горожане с трудом могут выйти из своих парадных. Да и те, у кого это получаются, передвигаются практически вплавь.

    Любовь Хмелевская / «Фонтанка.ру»

    «На Ваське курьер предлагал на багажнике перевезти меня на другой берег лужи на пешеходном переходе», — поделилась петербурженка.

    Коммунальщики в свою очередь пытаются спасти горожан от атаки с воздуха. Как могут очищают карнизы и крыши. Судьбе остановки у Технологического института не позавидуешь — весь удар пришелся на неё.

    «Фонтанка» уже показывала, как Петербург подтаивает, превращаясь в каток. А здесь — как лавина с крыши уничтожила автомобиль во дворе-колодце. У берегов Кронштадта залив настолько очистился, что нескольких рыбаков разделила гигантская трещина.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Любовь Хмелевская / «Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 7

    Гость17 Дек 2023 в 19:29
    Ночью думал что дом рушится, а это всего лишь лёд с грохотом падал. Коммунальщики сначала не верили что так потеплеет, а в последний день "мы не успели, рано стемнело"...
    +0−0
    Заливщик голосовых планок17 Дек 2023 в 19:15
    "Коммунальщики в свою очередь пытаются спасти" - а что они делали восимьдней?!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close