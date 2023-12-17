«Курьер предлагал перевезти через лужу на багажнике»: как Петербург плывет и скользит

Внезапное декабрьское потепление по традиции привело к снегогрязевым ванным по всему городу. Показываем кадры с улиц.
Любовь Хмелевская / «Фонтанка.ру»
Особенно тяжело 17 декабря было выживать в историческом центре. «По Петроградке ходить вообще невозможно, лёд, а над ним лужи», — жалуются петербуржцы.
Пожилые и маломобильные горожане с трудом могут выйти из своих парадных. Да и те, у кого это получаются, передвигаются практически вплавь.
Любовь Хмелевская / «Фонтанка.ру»
«На Ваське курьер предлагал на багажнике перевезти меня на другой берег лужи на пешеходном переходе», — поделилась петербурженка.
Коммунальщики в свою очередь пытаются спасти горожан от атаки с воздуха. Как могут очищают карнизы и крыши. Судьбе остановки у Технологического института не позавидуешь — весь удар пришелся на неё.
«Фонтанка» уже показывала, как Петербург подтаивает, превращаясь в каток. А здесь — как лавина с крыши уничтожила автомобиль во дворе-колодце. У берегов Кронштадта залив настолько очистился, что нескольких рыбаков разделила гигантская трещина.