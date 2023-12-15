ЦАХАЛ: израильские солдаты по ошибке застрелили трех заложников в секторе Газа

Солдаты ЦАХАЛ в секторе Газа по ошибке застрелили трех заложников, сообщает 15 декабря официальный телеграм-канал Армии обороны Израиля.





«Во время боя в Шеджайе Армия обороны Израиля ошибочно идентифицировала трех израильских заложников как представляющих угрозу. В результате военнослужащие открыли по ним огонь, и они были убиты», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Всех троих удалось опознать. Двое оказались из числа похищенных во время атаки ХАМАС 7 октября. Семья третьего убитого попросила военных не разглашать данные о погибшем, уточняет РБК.

