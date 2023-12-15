ЦАХАЛ: израильские солдаты по ошибке застрелили трех заложников в секторе Газа

Солдаты ЦАХАЛ в секторе Газа по ошибке застрелили трех заложников, сообщает 15 декабря официальный телеграм-канал Армии обороны Израиля.
«Во время боя в Шеджайе Армия обороны Израиля ошибочно идентифицировала трех израильских заложников как представляющих угрозу. В результате военнослужащие открыли по ним огонь, и они были убиты», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Всех троих удалось опознать. Двое оказались из числа похищенных во время атаки ХАМАС 7 октября. Семья третьего убитого попросила военных не разглашать данные о погибшем, уточняет РБК.
Армия обороны Израиля «выражает глубокое раскаяние» в связи с трагическим инцидентом и «шлет семьям свои искренние соболезнования».
По данным Израиля, в секторе Газа находятся еще около 130 заложников.
Напомним, палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. Группировка ХАМАС нанесла масштабный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы и захватили заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи». В ноябре стороны временно прекратили огонь, соглашение продлилось с 24 ноября по 1 декабря. Затем снова начались бои, которые назвали, возможно, самыми яростными за всю войну.
По последним данным израильской стороны, с 7 октября погибли 1200 израильтян. Минздрав Палестины сообщает о 18,6 тысяч погибших в Газе.