В секторе Газа нашли тела троих заложников. Двоим — по 19 лет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила тела троих заложников в секторе Газа, которые были взяты в плен 7 октября. Двое из них — военные, один — мирный гражданин. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ 15 декабря.
Сначала во время операции в Газе израильский спецназ нашел тело 28-летнего Элии Толедано. Его доставили обратно в Израиль. После процедуры опознания представители кабинета премьер-министра по делам пленных и пропавших без вести уведомили семью погибшего.
Затем ЦАХАЛ сообщила об обнаружении еще двух тел. Это оказались 19-летний рядовой Ник Бейзер и его ровесник, сержант Рон Шерман. Они служили в управлении координации и связи (CLA) сектора Газа. Их тела тоже вернули в Израиль и уведомили семьи.
«Наша национальная миссия заключается в поиске пропавших без вести и возвращении всех заложников домой. Мы работаем вместе с органами безопасности, используя все разведывательные и оперативные средства, чтобы вернуть всех заложников домой», — заявили в ЦАХАЛ.
По данным Израиля, в секторе Газа находятся еще около 130 заложников.
Конфликт обострился 7 октября. Палестинская группировка нанесла масштабный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы и захватили заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи». В ноябре стороны временно прекратили огонь, соглашение продлилось с 24 ноября по 1 декабря. Затем снова начались бои, которые назвали, возможно, самыми яростными за всю войну.
По последним данным израильской стороны, погибли 1200 израильтян. Как сообщает Минздрав Палестины, число погибших с их стороны — 18,6 тысячи человек.