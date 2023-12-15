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    В секторе Газа нашли тела троих заложников. Двоим — по 19 лет

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    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила тела троих заложников в секторе Газа, которые были взяты в плен 7 октября. Двое из них — военные, один — мирный гражданин. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ 15 декабря.

    Сначала во время операции в Газе израильский спецназ нашел тело 28-летнего Элии Толедано. Его доставили обратно в Израиль. После процедуры опознания представители кабинета премьер-министра по делам пленных и пропавших без вести уведомили семью погибшего.

    Затем ЦАХАЛ сообщила об обнаружении еще двух тел. Это оказались 19-летний рядовой Ник Бейзер и его ровесник, сержант Рон Шерман. Они служили в управлении координации и связи (CLA) сектора Газа. Их тела тоже вернули в Израиль и уведомили семьи.

    «Наша национальная миссия заключается в поиске пропавших без вести и возвращении всех заложников домой. Мы работаем вместе с органами безопасности, используя все разведывательные и оперативные средства, чтобы вернуть всех заложников домой», — заявили в ЦАХАЛ.

    По данным Израиля, в секторе Газа находятся еще около 130 заложников.

    Конфликт обострился 7 октября. Палестинская группировка нанесла масштабный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы и захватили заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи». В ноябре стороны временно прекратили огонь, соглашение продлилось с 24 ноября по 1 декабря. Затем снова начались бои, которые назвали, возможно, самыми яростными за всю войну.

    По последним данным израильской стороны, погибли 1200 израильтян. Как сообщает Минздрав Палестины, число погибших с их стороны — 18,6 тысячи человек.

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