В секторе Газа нашли тела троих заложников. Двоим — по 19 лет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила тела троих заложников в секторе Газа, которые были взяты в плен 7 октября. Двое из них — военные, один — мирный гражданин. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ 15 декабря.



Сначала во время операции в Газе израильский спецназ нашел тело 28-летнего Элии Толедано. Его доставили обратно в Израиль. После процедуры опознания представители кабинета премьер-министра по делам пленных и пропавших без вести уведомили семью погибшего.

Затем ЦАХАЛ сообщила об обнаружении еще двух тел. Это оказались 19-летний рядовой Ник Бейзер и его ровесник, сержант Рон Шерман. Они служили в управлении координации и связи (CLA) сектора Газа. Их тела тоже вернули в Израиль и уведомили семьи.