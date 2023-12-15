    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -9

    1 м/с, сев

    762мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.67eur97.74

    Всемирный банк подсчитал, кто и сколько задолжал России

    2841
    10 комментариев

    Всемирный банк сообщил о росте задолженности перед Россией со стороны резидентов иностранных государств. По данным ВБ, на конец 2022 года она составила $28,9 млрд, что на $2,3 млрд больше, чем годом ранее (+8,7%). На это 15 декабря обратило внимание издание РБК.

    В отчете ВБ уточняется, что данными по внешним долгам Кубы и Венесуэлы банк не располагает. На конец 2022 года непогашенную задолженность перед РФ имели 37 государств. Крупнейшими должниками стали:

    • Республика Беларусь ($8,24 млрд);
    • Бангладеш ($5,86 млрд);
    • Индия ($3,75 млрд);
    • Египет ($1,82 млрд);
    • Вьетнам ($1,39 млрд).

    Долг некоторых стран в отчетах ВБ сохраняется на прежнем уровне, к примеру, Камбоджа — 458 млн долларов с 2007 года и Сирия — 525 млн долларов с 2011 года. Задолженность последней основана на оценках специалистов Всемирного банка, поскольку сама страна такие данные не предоставляет.

    Большая часть всех долгов приходится на долгосрочный период и подлежит уплате через год или более, то есть с 2024 года. Основная часть всех долгов — «государственные двусторонние долги», куда включены кредиты от российского правительства.

    В ходе саммита Россия — Африка, который прошел в июле 2023 года в Петербурге, президент Владимир Путин заявил, что в общей сложности РФ списала задолженность африканских стран на 23 миллиарда долларов. Глава государства подчеркнул, что Россия готова искренне и сообща «работать на перспективу» со странами Африки.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Всемирный банкЗадолженности
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    Гость15 Дек 2023 в 13:18
    ... ведь мы уникальные, мы можем себе позволить быть абсолютно иррациональными, щедрыми к другим и безразличными "на грани" к своим...
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 12:34
    Мы им опять простим, для «дружественных» государств ничего не жалко
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close