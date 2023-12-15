Всемирный банк подсчитал, кто и сколько задолжал России

Всемирный банк сообщил о росте задолженности перед Россией со стороны резидентов иностранных государств. По данным ВБ, на конец 2022 года она составила $28,9 млрд, что на $2,3 млрд больше, чем годом ранее (+8,7%). На это 15 декабря обратило внимание издание РБК.



В отчете ВБ уточняется, что данными по внешним долгам Кубы и Венесуэлы банк не располагает. На конец 2022 года непогашенную задолженность перед РФ имели 37 государств. Крупнейшими должниками стали: