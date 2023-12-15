Всемирный банк подсчитал, кто и сколько задолжал России

Всемирный банк сообщил о росте задолженности перед Россией со стороны резидентов иностранных государств. По данным ВБ, на конец 2022 года она составила $28,9 млрд, что на $2,3 млрд больше, чем годом ранее (+8,7%). На это 15 декабря обратило внимание издание РБК.
В отчете ВБ уточняется, что данными по внешним долгам Кубы и Венесуэлы банк не располагает. На конец 2022 года непогашенную задолженность перед РФ имели 37 государств. Крупнейшими должниками стали:
- Республика Беларусь ($8,24 млрд);
- Бангладеш ($5,86 млрд);
- Индия ($3,75 млрд);
- Египет ($1,82 млрд);
- Вьетнам ($1,39 млрд).
Долг некоторых стран в отчетах ВБ сохраняется на прежнем уровне, к примеру, Камбоджа — 458 млн долларов с 2007 года и Сирия — 525 млн долларов с 2011 года. Задолженность последней основана на оценках специалистов Всемирного банка, поскольку сама страна такие данные не предоставляет.
Большая часть всех долгов приходится на долгосрочный период и подлежит уплате через год или более, то есть с 2024 года. Основная часть всех долгов — «государственные двусторонние долги», куда включены кредиты от российского правительства.
В ходе саммита Россия — Африка, который прошел в июле 2023 года в Петербурге, президент Владимир Путин заявил, что в общей сложности РФ списала задолженность африканских стран на 23 миллиарда долларов. Глава государства подчеркнул, что Россия готова искренне и сообща «работать на перспективу» со странами Африки.