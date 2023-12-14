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    Ecolines и Lux Express временно прекращают автобусное движение между Россией и Финляндией

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    Международный автобусный перевозчик Ecolines заявил о временной приостановке автобусного движения между Россией и Финляндией. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщила пресс-служба компании.

    «Ecolines временно приостанавливает автобусное движение по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки», — говорится в сообщении. Последние рейсы из Петербурга в Хельсинки отправятся в пятницу, 15 декабря, в 06:45 и в 14:00. Из Хельсинки последний же рейс отправится тоже в пятницу в 14:30.

    Пассажиры, которые купили билеты на более поздние даты, могут самостоятельно перерегистрировать билеты на маршрут Петербург — Таллин и Таллин — Петербург. Это можно сделать на сайте перевозчика.

    О приостановке рейсов в Хельсинки до 14 января сообщили сегодня и в АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group).

    «15 декабря состоится по два отправления Lux Express в каждую сторону (из Санкт-Петербурга в 06:15 и 11:00, из Хельсинки — в 8:00 и 14:00). Ночные отправления (21:30 из Хельсинки и 23:30 из Санкт-Петербурга) уже отменены», — сообщила гендиректор АО «Евролайнс» Наталья Арефьева.

    Компания предлагает пассажирам с билетами на рейсы, которые выпали на даты приостановки отправлений, поменять билеты на другие направления (например, на маршруты, связывающие Петербург с Таллином, Ригой), либо получить компенсационный ваучер на бесплатную поездку на автобусах — он действителен в течение полутора лет с момента выдачи. Есть также вариант просто получить обратно деньги за билет.

    Сегодня стало известно, что Финляндия полностью решила закрыть границу после всего одного дня работы двух пропускных пунктов.

    В ночи и рано утром Финляндия открыла два перехода на восточной границе. Сразу же встала пробка из десятков авто желающих попасть в Россию. А на пути к границе с Финляндией заметили путников из дальних стран на велосипедах. Вскоре они начали массово появляться на финской стороне.

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