Ecolines и Lux Express временно прекращают автобусное движение между Россией и Финляндией

Международный автобусный перевозчик Ecolines заявил о временной приостановке автобусного движения между Россией и Финляндией. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщила пресс-служба компании.
«Ecolines временно приостанавливает автобусное движение по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки», — говорится в сообщении. Последние рейсы из Петербурга в Хельсинки отправятся в пятницу, 15 декабря, в 06:45 и в 14:00. Из Хельсинки последний же рейс отправится тоже в пятницу в 14:30.
Пассажиры, которые купили билеты на более поздние даты, могут самостоятельно перерегистрировать билеты на маршрут Петербург — Таллин и Таллин — Петербург. Это можно сделать на сайте перевозчика.
О приостановке рейсов в Хельсинки до 14 января сообщили сегодня и в АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group).
«15 декабря состоится по два отправления Lux Express в каждую сторону (из Санкт-Петербурга в 06:15 и 11:00, из Хельсинки — в 8:00 и 14:00). Ночные отправления (21:30 из Хельсинки и 23:30 из Санкт-Петербурга) уже отменены», — сообщила гендиректор АО «Евролайнс» Наталья Арефьева.
Компания предлагает пассажирам с билетами на рейсы, которые выпали на даты приостановки отправлений, поменять билеты на другие направления (например, на маршруты, связывающие Петербург с Таллином, Ригой), либо получить компенсационный ваучер на бесплатную поездку на автобусах — он действителен в течение полутора лет с момента выдачи. Есть также вариант просто получить обратно деньги за билет.
Сегодня стало известно, что Финляндия полностью решила закрыть границу после всего одного дня работы двух пропускных пунктов.
В ночи и рано утром Финляндия открыла два перехода на восточной границе. Сразу же встала пробка из десятков авто желающих попасть в Россию. А на пути к границе с Финляндией заметили путников из дальних стран на велосипедах. Вскоре они начали массово появляться на финской стороне.