Ecolines и Lux Express временно прекращают автобусное движение между Россией и Финляндией

Международный автобусный перевозчик Ecolines заявил о временной приостановке автобусного движения между Россией и Финляндией. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщила пресс-служба компании.



«Ecolines временно приостанавливает автобусное движение по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки», — говорится в сообщении. Последние рейсы из Петербурга в Хельсинки отправятся в пятницу, 15 декабря, в 06:45 и в 14:00. Из Хельсинки последний же рейс отправится тоже в пятницу в 14:30.

Пассажиры, которые купили билеты на более поздние даты, могут самостоятельно перерегистрировать билеты на маршрут Петербург — Таллин и Таллин — Петербург. Это можно сделать на сайте перевозчика.

