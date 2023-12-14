Нарышкин: ЦРУ создает виртуальную «Российскую республику» за пределами России

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США готовит создание за рубежом якобы легитимной «Российской республики» с некой «временной администрацией». Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает ТАСС.
«ЦРУ прорабатывает проект создания за пределами Российской Федерации виртуального и якобы легитимного государства», — сказал директор спецслужбы и назвал ситуации абсурдной. По его словам, это должна быть некая «Российская республика» во главе с некой «временной администрацией».
Также Нарышкин отметил, что страны Запада перед президентскими выборами в России делают упор «на консолидацию управляемой российской оппозиции за рубежом».
Выборы президента пройдут 15, 16, 17 марта 2024 года. Владимир Путин уже согласился выдвинуть свою кандидатуру, после того как его об этом попросил военнослужащий Герой ДНР Артем Жога. К тому же выборы президента России впервые пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Из федерального бюджета РФ на президентскую кампанию уже выделено 33 млрд 233,8 млн рублей.