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    Певцу Шарлоту добавили еще одно уголовное дело — за сожжение паспорта

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    В Самаре возбудили новое уголовное дело в отношении эксцентричного певца Шарлота, успевшего по возвращении в Россию посидеть в спецприемнике в Петербурге. Поводом стал его ролик с сожжением паспорта.

    Дело возбуждено за публичное сожжение российского паспорта по статье 325 УК РФ (повреждение документов), сообщает 14 декабря ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Видео этого процесса певец опубликовал в соцсетях в июне. Сам он при этом находился в Армении.

    В середине ноября Шарлот сообщил, что намерен вернуться в Россию и попросил у фанатов денег на билет. А на следующий день глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратилась в Следственный комитет и МВД РФ с просьбой проверить действия певца. По прилету в Россию в аэропорту Пулково Шарлота уже ждали сотрудники Центра «Э», и вскоре суд отправил его в спецприемник за мелкое хулиганство у 77-го отдела полиции.

    Из Петербурга его отправили в Самару, где 2 декабря суд арестовал певца до 24 января 2024 года. Ему вменяют реабилитацию нацизма (ч. 4 ст. 354.1) и оскорбление чувства верующих (ч. 1 ст. 148). В основу уголовных дел легли ролики из соцсетей артиста.

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    СамараЭдуард Шарлот
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