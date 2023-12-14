Певцу Шарлоту добавили еще одно уголовное дело — за сожжение паспорта

В Самаре возбудили новое уголовное дело в отношении эксцентричного певца Шарлота, успевшего по возвращении в Россию посидеть в спецприемнике в Петербурге. Поводом стал его ролик с сожжением паспорта.



Дело возбуждено за публичное сожжение российского паспорта по статье 325 УК РФ (повреждение документов), сообщает 14 декабря ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Видео этого процесса певец опубликовал в соцсетях в июне. Сам он при этом находился в Армении.

В середине ноября Шарлот сообщил, что намерен вернуться в Россию и попросил у фанатов денег на билет. А на следующий день глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратилась в Следственный комитет и МВД РФ с просьбой проверить действия певца. По прилету в Россию в аэропорту Пулково Шарлота уже ждали сотрудники Центра «Э», и вскоре суд отправил его в спецприемник за мелкое хулиганство у 77-го отдела полиции.