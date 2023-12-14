Замглавы политбюро ХАМАС заявил о возможном признании Израиля

ХАМАС может признать Израиль в качестве шага к прекращению давних разногласий между палестинскими группировками. Об этом в интервью изданию Al-Monitor заявил замглавы политбюро палестинской группировки Муса Абу Марзук.



Он предположил, что ХАМАС будет придерживаться позиции Организации освобождения Палестины (ООП). «Вы должны следовать официальной позиции. Официальная позиция заключается в том, что ООП признала государство Израиль», — сказал Муса Абу Марзук. Он также добавил, что «израильтяне заслуживают прав, но не за счет других», пишет 14 декабря The Jerusalem Post.