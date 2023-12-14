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    Замглавы политбюро ХАМАС заявил о возможном признании Израиля

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    ХАМАС может признать Израиль в качестве шага к прекращению давних разногласий между палестинскими группировками. Об этом в интервью изданию Al-Monitor заявил замглавы политбюро палестинской группировки Муса Абу Марзук.

    Он предположил, что ХАМАС будет придерживаться позиции Организации освобождения Палестины (ООП). «Вы должны следовать официальной позиции. Официальная позиция заключается в том, что ООП признала государство Израиль», — сказал Муса Абу Марзук. Он также добавил, что «израильтяне заслуживают прав, но не за счет других», пишет 14 декабря The Jerusalem Post.

    Организация освобождения Палестины — международно признанная организация, объединяющая большинство палестинских группировок. Она официально признала Израиль и отказалась от террористических методов в рамках соглашений 1993 года в Осло. В ответ Израиль признал ООП в качестве представителя палестинского народа и партнера по переговорам. ХАМАС не входит в состав организации, и лидеры движения не признают Израиль.

    Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился 7 октября 2023 года. Палестинская группировка нанесла масштабный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи». В ноябре стороны заключили короткое перемирие, которое продлилось с 24 ноября по 1 декабря. В начале декабря снова начались бои, которые назвали, возможно, самыми яростными за всю двухмесячную войну. Израиль начал третий этап наземных операций.

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    Палестино-израильский конфликтХАМАСИзраиль
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